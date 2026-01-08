Συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής του σχεδίου νόμου για τις ένοπλες δυνάμεις, 8 Ιανουαρίου 2026 (Πηγή: EUROKINISSI)

Τα σφοδρά «πυρά» σύσσωμης της αντιπολίτευσης δέχεται εντός της Ολομέλειας της Βουλής το νομοσχέδιο του Νίκου Δένδια για τον νέο Χάρτη των Ενόπλων Δυνάμεων. Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε ένσταση αντισυνταγματικότητας, ενώ η αντιπολίτευση, σύσσωμη, ζήτησε την απόσυρση της νομοθετικής πρωτοβουλίας του υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Ένσταση αντισυνταγματικότητας πρόκειται να υποβάλλει και ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ το ΚΚΕ θα ζητήσει τη διεξαγωγή ονομαστικής ψηφοφορίας επί της αρχής του νομοσχεδίου.

Το ΠΑΣΟΚ διά στόματος του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου Δημήτρη Μάντζου πρόβαλε ένσταση αντισυνταγματικότητας επί των άρθρων 36, 39, 54, 57, 59 και 64 που αφορούν, μεταξύ άλλων, τους αξιωματικούς, υπαξιωματικούς και ΕΠΟΠ, καταγγέλλοντας πως οι αλλαγές επιφέρουν μια «αιφνίδια και ριζική ανατροπή των θεμελιωδών όρων της σταδιοδρομίας του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων».

Ο Νίκος Δένδιας, από την πλευρά του, προχώρησε σε μια σειρά νομοθετικών βελτιώσεων επί του νομοσχεδίου, ικανοποιώντας, όπως επεσήμανε ο υπουργός Άμυνας, αιτήματα που υπήρξαν κατά τη συζήτησή του στην αρμόδια επιτροπή.

Μεταξύ άλλων, οι αλλαγές αφορούν στις μετατάξεις και ειδικότερα δίνεται η δυνατότητα στους υπαξιωματικούς να μετατάσσονται σε θέσεις αξιωματικών ακόμη κι αν δεν έχουν πτυχίο ΑΕΙ αρκεί να έχουν αποφοιτήσει με λίαν καλώς και ορίζεται συγκεκριμένος αριθμός θέσεων που μπορούν να καλυφθούν. Σύμφωνα με το Νίκο Δένδια, η συγκεκριμένη νομοτεχνική βελτίωση απαντά στις επισημάνσεις βουλευτών της αντιπολίτευσης, αλλά και της Ντόρας Μπακογιάννη.