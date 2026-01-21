Το «αγκάθι» στα πλευρά της κυβέρνησης Μητσοτάκη που ακούει στο όνομα αγροτικό ζήτημα έφερε, για ακόμη μια φορά, ένταση στη Βουλή καθώς σήμερα στην Ολομέλεια συζητείται η πρόταση του πρωθυπουργού για σύσταση διακομματικής επιτροπής που θα επεξεργαστεί προτάσεις για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα.

Το ΠΑΣΟΚ, δια του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του Δημήτρη Μάντζου, ζήτησε να τεθεί σε ψηφοφορία και η πρόταση της αξιωματικής αντιπολίτευσης για δημιουργία ενός Μόνιμου Εθνικού Συμβουλίου Αγροτικής Πολιτικής.

Advertisement

Advertisement

«Εμείς λέμε “ναι” στο διάλογο, αλλά όχι στα προσχήματα και τις υπεκφυγές», τόνισε ο Δημήτρης Μάντζος ζητώντας διάλογο μέσα από την επεξεργασία προτάσεων λύσεων από την ίδια την επιστημονική κοινότητα, τους παραγωγούς, την κοινωνία.

Με το αίτημα του ΠΑΣΟΚ, δεν συναίνεσε η κυβερνητική πλειοψηφία, με τον προεδρεύοντα Θανάση Μπούρα, να επισημαίνει ότι η διαδικασία είναι συγκεκριμένη και αφορά μόνο την πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως αποφασίστηκε στη Διάσκεψη των Προέδρων.

Στο ίδιο πλαίσιο και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης μίλησαν για «προσχηματική» πρόταση από την πλευρά της ΝΔ. Ειδικότερα ο ΣΥΡΙΖΑ πρότεινε την δημιουργία ενός Εθνικού Συμβουλίου Αγροτικής Πολιτικής υπό την αιγίδα της Βουλής, το οποίο θα λειτουργεί ως μόνιμος μηχανισμός διαλόγου και στρατηγικού σχεδιασμού.

Το «καρφί» Κόκκαλη με το 112

Ενώ μίλαγε ο Βασίλης Κόκκαλης από την πλευρά του ΣΥΡΙΖA στην αίθουσα της Ολομέλειας ήχησε το «112» της Γενικής Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για την κακοκαιρία. «Μάλλον για σας είναι. Ήρθε η ώρα να φύγετε, δεν πάει άλλο. Κάνετε ζημιά» σχολίασε ακαριαία ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ προς τα «γαλάζια» έδρανα, προκαλώντας γέλια στην Ολομέλεια.