Την ερχόμενη Τέταρτη 20 Μαΐου καλούνται να παρουσιαστούν ενώπιον της επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλλας και ο Διοικητής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ) Θεμιστοκλής Δεμίρης με φόντο τις εξελίξεις στην υπόθεση των υποκλοπών.

Η ακρόαση του Θεμιστοκλή Δεμίρη προγραμματίστηκε για τις 9 το πρωί και κατόπιν στη 1 το μεσημέρι θα ακολουθήσει η ακρόαση του Κωνσταντίνου Τζαβέλλα. Σύμφωνα με την πρόσκληση που εστάλη στα μέλη της επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλης στην ακρόαση του Διοικητή της ΕΥΠ θα παρίσταται ο αρμόδιος υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος.

Advertisement

Advertisement

Την κλήση των Δεμίρη και Τζαβέλλα είχε αιτηθεί η αντιπολίτευση, με διαδοχικά αιτήματά της.