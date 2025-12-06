Η 33χρονη Κέρστιν Γκέρτνερ είναι η γυναίκα που πέθανε στις 19 Ιανουαρίου από υποθερμία, όταν ο φίλος της την εγκατέλειψε στην υψηλότερη κορυφή της Αυστρίας, με τον ίδιο να λείπει για 6,5 ώρες για να αναζητήσει βοήθεια.

Η κλιματολόγος από το Σάλτσμπουργκ πέθανε μόλις 50 μέτρα από την κορυφή του βουνού Grossglockner, ύψους 3.800 μέτρων, με τις θερμοκρασίες να βρίσκονται στους -20°C. Η κοπέλα άρχισε να δυσκολεύεται και δεν μπορούσε να συνεχίσει. Τότε ο σύντροφός της, Τόμας Πλάμπεργκερ, 39 ετών, που ήταν έμπειρος ορειβάτης, αποφάσισε να την αφήσει μόνη της στο βουνό για 6,5 ώρες για να βρει βοήθεια, χωρίς να την μεταφέρει σε ασφαλές καταφύγιο.

Πλάνα από τις πρώτες πρωινές ώρες της επόμενης μέρας κατέγραψαν ένα ελικόπτερο να πετάει πάνω από το βουνό ως μέρος μιας αποστολής διάσωσης.

Επίσης, εθελοντές πρώτων βοηθειών έσπευσαν να βοηθήσουν τη γυναίκα, η οποία δυστυχώς βρέθηκε νεκρή.

Οι ανακριτικές αρχές δήλωσαν: «Δεδομένου ότι ο κατηγορούμενος, σε αντίθεση με τη φίλη του, είχε ήδη μεγάλη εμπειρία σε ορειβατικές εκδρομές σε μεγάλο υψόμετρο και είχε οργανώσει την εκδρομή, θεωρήθηκε υπεύθυνος οδηγός της εκδρομής».

Οι ερευνητές αναφέρουν ότι το ζευγάρι αντιμετώπισε ανέμους με ταχύτητα έως 74 χλμ/ώρα και θερμοκρασίες που έφταναν τους -20 °C.

Παρά ταύτα, η γυναίκα έλαβε την άδεια να επιχειρήσει την τελική ανάβαση με σκι splitboard και μαλακά χιονοπέδιλα, εξοπλισμό που οι ορειβάτες θεωρούν εντελώς ακατάλληλο για ορειβατική εκδρομή σε μικτό έδαφος.

Οι εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι το ζευγάρι είχε ήδη ξεκινήσει την ανάβαση με περίπου δύο ώρες καθυστέρηση και δεν είχε μαζί του κατάλληλο εξοπλισμό έκτακτης ανάγκης.

Μετά την τραγωδία ακολούθησε εγκληματολογική έρευνα, που περιελάμβανε ανάλυση τηλεφώνων, αθλητικών ρολογιών, φωτογραφιών, βίντεο και εκτιμήσεις από ειδικούς σε θέματα ορειβασίας.

Οι ερευνητές αναφέρουν ότι ο άνδρας αγνόησε την απειρία της συντρόφου του και δεν επέστρεψε πολύ πριν πέσει το σκοτάδι.