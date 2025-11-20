Ο ως άνω τίτλος έλκει την καταγωγή του από την παραβολή του Ιησού στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιον (Κεφ. 14,16) και σημαίνει ότι κάποιος αδιαφορεί εντελώς ή ότι δεν κατάλαβε τίποτα.

Πιστεύω ότι ο πρωθυπουργός δεν αδιαφορεί, μάλλον δεν κατάλαβε τι συμβαίνει στους αγρούς και τα βοσκοτόπια, άλλως δεν δικαιολογείται να στέλνει στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ τον οργίλο κ. Λαζαρίδη όστις απειλεί με μηνύσεις βουλευτές – μέλη της επιτροπής, όταν αυτοί επικαλούνται την ευρωπαία εισαγγελέα για το περιώνυμο σκάνδαλο.

Όπως επίσης αναγγέλλει ότι θα δοθούν πάραυτα οι αποζημιώσεις στους αγρότες και οι επιδοτήσεις στους κτηνοτρόφους, όταν οι αρμόδιοι υπουργοί λένε ότι δεν ξέρουν πότε θα δοθούν, ίσως και μετά τα Χριστούγεννα. Ο θεός να βάλει το χέρι του ή έστω ο ευαγγελιστής Λουκάς να μη δικαιωθούν οι υπουργοί.

Ήδη οι αγρότες ανακοίνωσαν ότι την Κυριακή θα αποφασίσουν αν θα στήσουν μπλόκα στην Θεσσαλία ή καθ´άπασαν την επικράτεια. Και οι περιδεείς κάτοικοι Αθηνών και περιχώρων αγωνιούν αν θα κάνουν Χριστούγεννα σε χειμερινούς προορισμούς ή θα εγκλωβιστούν στα μπλόκα των εθνικών δρόμων.

Ουδείς θέλει να ξαναθυμηθεί την ένδοξη εποχή του «στρατηγού» Τσουκάτου και του «πολέμαρχου» Μπούτα. Κυβέρνηση, αγρότες και αγωνιούντες «πολιορκημένοι» των μεγάλων πόλεων βρίσκονται ήδη στα κάγκελα. Άλλοι διότι τα έφτιαξαν μόνοι τους και άλλοι διότι τα βρίσκουν μπροστά τους.

Και ουδείς θέλει να ξανατραγουδήσει «θα σε ξανάβρω στους μπαξέδες». Διότι τώρα ο σκοπός δεν θα είναι καθόλου καλός. Για όλους…