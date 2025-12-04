Μέχρι και τα ξημερώματα του Σαββάτου παρατείνεται η απεργία των ταξί.

Πρόκειται για την δεύτερη κατά σειρά παράταση, καθώς, την Πέμπτη οι αυτοκινητιστές ταξί Αττικής ανακοίνωσαν 24ωρη απεργία μέχρι την Παρασκευή (5/12), παρατείνοντας την απεργία που ξεκίνησε την Τετάρτη και η οποία αρχικά ήταν προγραμματισμένη για δυο μέρες.

Advertisement

Advertisement

Παράλληλα, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών Ταξί προειδοποιεί για νέες απεργιακές κινητοποιήσεις μετά τις γιορτές.

Τα αιτήματα των ιδιοκτητών ταξί:

Παράταση της υποχρέωσης ηλεκτροκίνησης έως το 2035.

Αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού που προκαλούν οι πολυεθνικές εφαρμογές.

Άμεσες αποφάσεις για την πάταξη της υποκλοπής έργου στον κλάδο από τα Ε.Ι.Χ. Αύξηση της χρονοχρέωσης και του ελάχιστου μισθώματος για όλη την επικράτεια.

Επαναδιαπραγμάτευση για την είσοδο των έμφορτων ταξί στις ειδικές λωρίδες.

Υλοποίηση όλων των εκκρεμών θεμάτων του ερανιστικού νομοσχεδίου.

Αναπροσαρμογή τιμολογίου.

Δίκαιη φορολογική μεταχείριση.

Παράλληλα αναμένουμε συνάντηση με το Υπουργείο όπου θα συμμετάσχει το Προεδρείο μαζί με τους επικεφαλής των παρατάξεων.