Μέχρι και τα ξημερώματα του Σαββάτου παρατείνεται η απεργία των ταξί.
Πρόκειται για την δεύτερη κατά σειρά παράταση, καθώς, την Πέμπτη οι αυτοκινητιστές ταξί Αττικής ανακοίνωσαν 24ωρη απεργία μέχρι την Παρασκευή (5/12), παρατείνοντας την απεργία που ξεκίνησε την Τετάρτη και η οποία αρχικά ήταν προγραμματισμένη για δυο μέρες.
Παράλληλα, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών Ταξί προειδοποιεί για νέες απεργιακές κινητοποιήσεις μετά τις γιορτές.
Τα αιτήματα των ιδιοκτητών ταξί:
- Παράταση της υποχρέωσης ηλεκτροκίνησης έως το 2035.
- Αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού που προκαλούν οι πολυεθνικές εφαρμογές.
- Άμεσες αποφάσεις για την πάταξη της υποκλοπής έργου στον κλάδο από τα Ε.Ι.Χ. Αύξηση της χρονοχρέωσης και του ελάχιστου μισθώματος για όλη την επικράτεια.
- Επαναδιαπραγμάτευση για την είσοδο των έμφορτων ταξί στις ειδικές λωρίδες.
- Υλοποίηση όλων των εκκρεμών θεμάτων του ερανιστικού νομοσχεδίου.
- Αναπροσαρμογή τιμολογίου.
- Δίκαιη φορολογική μεταχείριση.
- Παράλληλα αναμένουμε συνάντηση με το Υπουργείο όπου θα συμμετάσχει το Προεδρείο μαζί με τους επικεφαλής των παρατάξεων.