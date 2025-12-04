Μέχρι και τα ξημερώματα του Σαββάτου παρατείνεται η απεργία των ταξί.

Πρόκειται για την δεύτερη κατά σειρά παράταση, καθώς, την Πέμπτη οι αυτοκινητιστές ταξί Αττικής ανακοίνωσαν 24ωρη απεργία μέχρι την Παρασκευή (5/12), παρατείνοντας την απεργία που ξεκίνησε την Τετάρτη και η οποία αρχικά ήταν προγραμματισμένη για δυο μέρες.

Παράλληλα, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών Ταξί προειδοποιεί για νέες απεργιακές κινητοποιήσεις μετά τις γιορτές.

Τα αιτήματα των ιδιοκτητών ταξί:

  • Παράταση της υποχρέωσης ηλεκτροκίνησης έως το 2035.
  • Αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού που προκαλούν οι πολυεθνικές εφαρμογές.
  • Άμεσες αποφάσεις για την πάταξη της υποκλοπής έργου στον κλάδο από τα Ε.Ι.Χ. Αύξηση της χρονοχρέωσης και του ελάχιστου μισθώματος για όλη την επικράτεια.
  • Επαναδιαπραγμάτευση για την είσοδο των έμφορτων ταξί στις ειδικές λωρίδες.
  • Υλοποίηση όλων των εκκρεμών θεμάτων του ερανιστικού νομοσχεδίου.
  • Αναπροσαρμογή τιμολογίου.
  • Δίκαιη φορολογική μεταχείριση.
  • Παράλληλα αναμένουμε συνάντηση με το Υπουργείο όπου θα συμμετάσχει το Προεδρείο μαζί με τους επικεφαλής των παρατάξεων.

