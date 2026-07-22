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Η Βίβιεν Τζολί – Πιτ, η μικρότερη κόρη του Μπραντ Πιτ και της Αντζελίνα Τζολί, αποφάσισε να προχωρήσει σε επίσημη αλλαγή του ονόματός της, ζητώντας να αφαιρεθεί το επώνυμο του πατέρα της.

Η 18χρονη κατέθεσε αίτηση στο Ανώτατο Δικαστήριο της Κομητείας του Λος Άντζελες, ζητώντας το όνομά της να αλλάξει από Βίβιαν Μαρσελίν Τζολί-Πιτ σε Βίβιαν Μαρσελίν Τζολί. Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, ο λόγος που επικαλείται χαρακτηρίζεται «προσωπικός», ενώ η σχετική ακροαματική διαδικασία έχει προγραμματιστεί για τις 2 Νοεμβρίου.

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Η κίνηση αυτή έρχεται μετά από αντίστοιχες αποφάσεις των μεγαλύτερων αδελφών της. Ο Μάντοξ, η Ζαχάρα και η Σίλο έχουν επίσης απομακρύνει δημόσια το επώνυμο Πιτ από τη χρήση του, σηματοδοτώντας τη δύσκολη σχέση που φαίνεται να έχει διαμορφωθεί ανάμεσα στα παιδιά και τον διάσημο ηθοποιό μετά το διαζύγιο των γονιών τους.

Η Βίβιαν είχε ήδη δείξει την πρόθεσή της να χρησιμοποιεί μόνο το επώνυμο της μητέρας της. Το 2024, όταν συμμετείχε ως βοηθός παραγωγού στην παράσταση του Μπρόντγουεϊ «The Outsiders» μαζί με την Αντζελίνα Τζολί, εμφανίστηκε στα προγράμματα της παράστασης ως Βίβιαν Τζολί.

Η νεαρή είναι ένα από τα έξι παιδιά του πρώην ζευγαριού και γεννήθηκε το 2008 μαζί με τον δίδυμο αδελφό της, Νοξ. Η αλλαγή ονόματος αποτελεί ένα ακόμη κεφάλαιο στη μακρόχρονη οικογενειακή διαμάχη που ακολούθησε τον χωρισμό των δύο σταρ του Χόλιγουντ.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Μπραντ Πιτ θεωρεί την απομάκρυνση των παιδιών του από εκείνον ιδιαίτερα επώδυνη και φέρεται να πιστεύει ότι η σχέση τους έχει επηρεαστεί σημαντικά από τη σύγκρουση με την Αντζελίνα Τζολί. Οι εκπρόσωποι των δύο ηθοποιών δεν έχουν προχωρήσει σε επίσημο σχόλιο για την απόφαση της Βίβιαν.