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Η Candice Swanepoel φοράει ένα χρυσό δαχτυλίδι στον παράμεσο του αριστερού χεριού, καθώς η σχέση της με τον Tom Brady γίνεται όλο και πιο σοβαρή. Το 38χρονο super model της Victoria’s Secret φωτογραφήθηκε την Παρασκευή ενώ βρισκόταν έξω, φορώντας ένα μυστηριώδες δαχτυλίδι στo δάχτυλο του χεριού της, αναφέρει το PageSix.

Candice Swanepoel has sparked speculation after being spotted wearing a gold ring on her wedding finger, as her reported romance with Tom Brady continues to attract attention. Read more: https://t.co/UNwJdJ7xMM #CandiceSwanepoel #TomBrady #RelationshipBuzz #gossipherald https://t.co/1RqGJT8OI9 Advertisement Advertisement November 2, 2026

Η Candice Swanepoel είχε βγει μόνη της και ήταν ντυμένη άνετα, φορώντας απλά μαύρα κολάν, ένα μπλουζάκι χωρίς μανίκια και ένα μαύρο καπέλο του μπέιζμπολ. Εκτός από το περίεργο νέο της κόσμημα, φορούσε επίσης ένα χρυσό δαχτυλίδι στο μικρό δάχτυλο και ένα χρυσό βραχιόλι στο αριστερό της χέρι.

Candice Swanepoel was spotted wearing a ring on her finger as she entered the garage of Tom Brady’s new condo/office building shortly after he arrived. It seems Tom may be taking their relationship to the next level! 🤩♥️ https://t.co/rKca7cWEw0 November 2, 2026

Αργότερα εθεάθη να μπαίνει στο γκαράζ του κτιρίου όπου βρίσκεται το γραφείο του Brady.

Μια πηγή δήλωσε πρόσφατα στην «Page Six» ότι ο αναπτυσσόμενος ρομαντικός δεσμός της με τον Brady, 49 ετών, «δεν είναι πολύ σοβαρός», ωστόσο διαρκεί εδώ και μήνες.

«Ο Tom βγαίνει με την Candice και του αρέσει πολύ να περνάει χρόνο μαζί της», ανέφερε η πηγή, προσθέτοντας ότι ο πρώην σούπερσταρ του NFL «δεν σκοπεύει να μπλέξει σε άλλη σοβαρή σχέση προς το παρόν».

Η ίδια πηγή τόνισε ότι ο Brady — ο οποίος έχει χωρίσει από το σούπερ μοντέλο Ζιζέλ Μπούντχεν από τον Οκτώβριο του 2022 — έχει «βγει με αρκετές γυναίκες» από τότε που έμεινε single και «φαίνεται αρκετά άνετος με την κατάσταση στην προσωπική του ζωή αυτή τη στιγμή».

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Candice Swanepoel Goes Ringless While Trick-or-Treating With Son Amid Tom Brady Rumorshttps://t.co/VmX9kjUyhO — Celebs Vibe (@celebsvibe_) November 2, 2026

Candice Swanepoel: Χωρίς δαχτυλίδι ενώ γιορτάζει το Halloween με τον γιο της, εν μέσω φημών για τον Tom Brady

Ωστόσο, η Candice Swanepoel πυροδότησε νέες εικασίες σχετικά με τον φημολογούμενο ρομαντικό δεσμό της με τον Tom Brady, αφού εμφανίστηκε χωρίς δαχτυλίδι στο δάχτυλο του αρραβώνα της, ενώ γιόρταζε το Halloween με τον γιο της.

Μία μέρα αργότερα, η Swanepoel φαινόταν να είχε βγάλει το δαχτυλίδι όταν πήγε έναν από τους μικρούς γιους της για.. «trick-or-treat» στο Μαϊάμι Μπιτς της Φλόριντα, την ημέρα του Halloween.

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Δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί αν η Swanepoel είχε απλώς βγάλει το χρυσό δαχτυλίδι για τις εορταστικές εκδηλώσεις του Halloween ή αν υπήρχε κάποιος άλλος λόγος πίσω από την τελευταία της εμφάνιση χωρίς δαχτυλίδι.

Ούτε το super model ούτε ο επτά φορές πρωταθλητής του Super Bowl έχουν επιβεβαιώσει δημοσίως τη σχέση τους.

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