Η τουρκική αστυνομία έριξε δακρυγόνα και εισέβαλε στα κεντρικά γραφεία του κύριου κόμματος της αντιπολίτευσης για να εκδιώξει την ανατραπείσα ηγεσία του την Κυριακή, σύμφωνα με το Reuters, οξύνοντας περαιτέρω την πολιτική κρίση.

Σύννεφα δακρυγόνων πλημμύρισαν το κτίριο του Ρεπουμπλικανικoύ Λαϊκού Κόμματος (CHP), ενώ όσοι βρίσκονταν μέσα φώναζαν και πετούσαν αντικείμενα προς την είσοδο, καθώς η αστυνομία έσπαγε ένα αυτοσχέδιο οδόφραγμα.

Advertisement

Advertisement

Tarihi anlar!



Polis, CHP Genel Merkezi’ne biber gazlarıyla müdahale ediyor. pic.twitter.com/ZCPse8z7UQ — Aykırı (@aykiri) May 24, 2026

Ένα τουρκικό δικαστήριο είχε απομακρύνει τον ηγέτη του CHP, Οζγκούρ Εζέλ, την Πέμπτη, ακυρώνοντας τα αποτελέσματα του συνεδρίου του CHP όπου είχε εκλεγεί το 2023, επικαλούμενο παρατυπίες. Την Κυριακή, ο κυβερνήτης της Άγκυρας διέταξε την απομάκρυνση των ατόμων που βρίσκονταν μέσα στα κεντρικά γραφεία.

Polis, CHP Genel Merkezi’nde biber gazı ve plastik mermi kullanarak müdahale etti; yaralılar var. pic.twitter.com/frqydYiqmF — İstanbul Büyükşehir Haber (@ibbhaaber) May 24, 2026

Το δικαστήριο επανέφερε στη θέση του Εζέλ τον πρώην πρόεδρο του CHP, Κεμάλ Κιλίτσνταρογλου, ο οποίος είχε ηττηθεί από τον Πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν στις εθνικές εκλογές εκείνης της χρονιάς.

CHP Genel Merkezi'nde son durum: pic.twitter.com/37aKzAmyPM — Boşuna Tıklama (@bosunatiklama) May 24, 2026

Η απομακρυνθείσα ηγεσία του CHP υπό τον Εζέλ καταδίκασε την απόφαση του δικαστηρίου ως «δικαστικό πραξικόπημα» και ο Εζέλ υποσχέθηκε να την αμφισβητήσει μέσω νομικών προσφυγών και να παραμείνει «μέρα και νύχτα» στα κεντρικά γραφεία του κόμματος στην Άγκυρα.

Advertisement

CHP Genel Merkezi binasına polis müdahalesi! pic.twitter.com/iAc1l6ZanI — T24 (@t24comtr) May 24, 2026

Polisin müdahalesi sırasında CHP Genel Merkezi içinde yaşananlar…



Milletvekilleri de gazdan etkilendi. pic.twitter.com/wQhU4vsujK — Aykırı (@aykiri) May 24, 2026

CHP Genel Merkezi'ne polis ekiplerinin girmesinin yangın tüpleriyle engellenmeye çalışıldığı anlar: pic.twitter.com/D5ZfXZNCOz Advertisement May 24, 2026

#SONDAKİKA | CHP Genel Merkez bahçesinin kapısı polis tarafından kırıldı, ekipler içeriye giriyor.



— Bina içerisinde barikat kuruluyor. pic.twitter.com/w83WsOjnzl — Gusholder Haber Bülteni (@gusholderhaber) May 24, 2026

Η έδρα του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) εκκενώθηκε έπειτα από αστυνομική επέμβαση, ενώ ο πρόεδρος του κόμματος Οζγκιούρ Eζέλ ανακοίνωσε, βγαίνοντας από το κτήριο, ότι κατευθύνεται προς το Κοινοβούλιο, καταγγέλλοντας τις εξελίξεις ως πολιτικά υποκινούμενες.

Η αστυνομική επέμβαση πραγματοποιήθηκε έπειτα από αίτημα του δικηγόρου του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, στο πλαίσιο της εφαρμογής της δικαστικής απόφασης που καθαίρεσε από την ηγεσία τον Οζέλ.

Advertisement

Αστυνομική επιχείρηση με χρήση χημικών και πλαστικών σφαιρών

Η ένταση κλιμακώθηκε όταν αστυνομικές δυνάμεις εισήλθαν στο κτήριο του κόμματος και προχώρησαν σε επιχείρηση εκκένωσης, χρησιμοποιώντας δακρυγόνα και πλαστικές σφαίρες.

Η παρέμβαση της αστυνομίας έγινε κατόπιν εντολής της Αστυνομικής Διεύθυνσης ‘Αγκυρας, η οποία επικαλέστηκε την εκτέλεση δικαστικής απόφασης που σχετίζεται με την ηγεσία του κόμματος και την απομάκρυνση της τρέχουσας διοίκησης.

Δήλωση Οζγκιούρ Eζέλ πριν την αποχώρηση από το κτήριο

Πριν αποχωρήσει από τα γραφεία του κόμματος, ο πρόεδρος του CHP Οζγκιούρ Eζέλ προχώρησε σε δήλωση προς τα μέλη και τους δημοσιογράφους, εκφράζοντας την έντονη αντίδρασή του στις εξελίξεις.

Advertisement

«Κάνουμε ό,τι αρμόζει για το CHP. Ο καθένας κάνει ό,τι αρμόζει για τον εαυτό του. Λυπάμαι πολύ. Ωστόσο, φεύγουμε με σκοπό να ανακτήσουμε την πατρίδα μας, έτσι ώστε κανείς να μην μπορεί να την αγγίξει ξανά. Όταν επιστρέψουμε εδώ, ούτε αυτή η κυβέρνηση ούτε οι συνεργάτες της θα τολμήσουν να το ξανακάνουν. Σας είπαμε μην το κάνετε, μην γίνετε συμμέτοχοι ή υποκείμενο του σχεδίου παράδοσης του κόμματος στο AKP λόγω των προσωπικών σας φιλοδοξιών και επειδή δεν μπορείτε να δεχτείτε μια ήττα. Δεν καταφέραμε να σας πείσουμε», είπε, αφήνοντας αιχμές για τον Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου.

Advertisement

Πορεία προς το Κοινοβούλιο

Μετά την εκκένωση των γραφείων, ο Οζγκιούρ Eζέλ ανακοίνωσε ότι κατευθύνεται προς την τουρκική βουλή, δηλώνοντας ότι το κόμμα θα συνεχίσει τη δράση του «στο πεδίο».