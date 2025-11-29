Σε μία επιχείρηση που αποκάλυψε μία παράνομη δραστηριότητα, όπως έγινε γνωστό το Σάββατο (29/11), στελέχη του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ωρωπού εντόπισαν και εξάρθρωσαν ένα παράνομο κέντρο απεξάρτησης τοξικομανών στην Ιπποκράτειο Πολιτεία.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε πως το κέντρο λειτουργούσε δίχως την απαιτούμενη άδεια, ενώ κατά τον έλεγχο εντός αυτού εντοπίστηκαν συνολικά 15 άτομα.

Advertisement

Advertisement

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη δύο ατόμων, ενός 46χρονου και ενός 44χρονου. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 46χρονος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοιο αδίκημα. Παρ’ όλα αυτά, ο 46χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται, ισχυριζόμενος πως «πρόκειται απλά για φιλοξενούμενους».

Πάντως, οι συλληφθέντες για το παράνομο κέντρο απεξάρτησης στην Ιπποκράτειο Πολιτεία αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης, ενώ η έρευνα των Αρχών συνεχίζεται για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και τυχόν άλλων εμπλεκομένων.