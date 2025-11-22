Χωρίς τις ΗΠΑ θα διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο (22-23 Νοεμβρίου) η σύνοδος κορυφής των G20 στο Γιοχάνεσπμπουργκ της Νοτίου Αφρικής καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα μποϊκοτάρει για πρώτη φορά τη σύνοδο διαμαρτυρόμενος για «τα δικαιώματα των λευκών Νοτιοαφρικανών αγροτών που διώκονται».

Μάλιστα ο Τραμπ χαρακτήρισε την απόφαση να διεξαχθεί η G20 στη Νότια Αφρική ως «απόλυτη ντροπή», γράφοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Οι λευκοί Αφρικανοί σκοτώνονται και σφαγιάζονται, και η γη και τα αγροκτήματά τους κατάσχονται παράνομα».

Παρότι η απουσία των ΗΠΑ χαρακτηρίστηκε ως «ιστορική», η πρώτη σύνοδος των G20 σε αφρικανικό έδαφος θα έχει περισσότερες απουσίες καθώς και η Αργεντινή του Χαβιέ Μιλέι, στενού συμμάχου του Τραμπ, μποϊκοτάρει την εκδήλωση για ιδεολογικούς λόγους.

Στη σύνοδο δεν θα εκπροσωπηθεί ούτε η Ρωσία καθώς εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης από το Διεθνές ΠΟινικό Δικαστήριο του Βλαντιμίρ Πούτιν ενώ την Κίνα θα εκπροσωπείσει ο πρωθυπουργός Λι Τσιάνγκ αντί του Προέδρου Σι Τζινπίνγκ.

Η ατζέντα της Νότιας Αφρικής, επικεντρώνεται στην ελάφρυνση του χρέους και τις παγκόσμιες ανισότητες υπό το θέμα «Αλληλεγγύη, Ισότητα, Βιωσιμότητα», επιδιώκοντας δεσμεύσεις και προτείνοντας τη δημιουργία μιας Διεθνούς Επιτροπής για τις Ανισότητες.

Η σύνοδος, η οποία συγκεντρώνει εκπροσώπους από τις 19 μεγαλύτερες οικονομίες του πλανήτη – που συνολικά αντιπροσωπεύουν το 85% του παγκόσμιου ΑΕΠ και τα δύο τρίτα του παγκόσμιου πληθυσμού – είχε ως στόχο να αναδείξει τις δυνατότητες της Νότιας Αφρικής και τις προτεραιότητες του Παγκόσμιου Νότου.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αρνήθηκαν να συμμετέχουν και γιατί διαφωνούν και με την έκδοση κοινής δήλωσης στη σύνοδο κορυφής της G20, καθώς επιμένουν σε ατομική δήλωση του Τραμπ όταν η Νότια Αφρική πίεζε για μια πιο ισχυρή εκπροσώπηση των αναπτυσσόμενων χωρών.

Η διπλωματική αντιπαράθεση έχει πραγματικές συνέπειες. Όπως σημείωσε το Business Insider Africa, η απουσία των ΗΠΑ – του πιο ισχυρού μέλους της G20 – θέτει υπό αμφισβήτηση το αν θα υπάρξει τελικά μια τελική δήλωση ηγετών.

Η παραδοσιακή δήλωση συναίνεσης, η οποία έχει ορίσει τις συνόδους κορυφής της G20 από την έναρξή τους πριν από σχεδόν 20 χρόνια, βρίσκεται τώρα σε κίνδυνο. Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Νότιας Αφρικής Κρίσπιν Φίρι προειδοποίησε για αυτό που αποκάλεσε «εξαναγκασμό με απουσία», δηλώνοντας: «Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στον εξαναγκασμό με απουσία να γίνει μια βιώσιμη τακτική. Είναι μια συνταγή για θεσμική παράλυση και κατάρρευση της συλλογικής δράσης».