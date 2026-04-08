Η Κέιτι Πέρι συνεχίζει να απασχολεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημοσιεύοντας στιγμιότυπα από την προσωπική της ζωή και ειδικότερα από τη σχέση της με τον Τζάστιν Τριντό. Σε πρόσφατη ανάρτησή της στο Instagram, η τραγουδίστρια εμφανίζεται με εντυπωσιακή μαύρη τουαλέτα, ενώ ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά στέκεται στο πλευρό της, έχοντας περάσει το χέρι του γύρω από τη μέση της.

Στη λεζάντα που συνόδευε τη φωτογραφία, η ίδια έγραψε με νόημα: «Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι το κάρμα μπορεί να είναι τόσο γενναιόδωρο», προκαλώντας πλήθος αντιδράσεων και σχολίων από τους θαυμαστές της.

Οι πρώτες φήμες για τη σχέση τους είχαν ξεκινήσει τον περασμένο Ιούλιο, όταν οι δυο τους εθεάθησαν να δειπνούν μαζί στο Μόντρεαλ. Λίγους μήνες αργότερα, τον Οκτώβριο, έκαναν την πρώτη τους δημόσια εμφάνιση ως ζευγάρι σε καμπαρέ στο Παρίσι, όπου και γιόρτασαν τα γενέθλια της τραγουδίστριας. Η σχέση τους επισημοποιήθηκε και διαδικτυακά τον Δεκέμβριο, με την πρώτη κοινή τους φωτογραφία στα social media.

Σύμφωνα με πηγή που είχε μιλήσει στο People, το ζευγάρι από την αρχή γνώριζε τις προκλήσεις που συνεπάγεται μια τέτοια σχέση, ωστόσο επέλεξε συνειδητά να επενδύσει σε αυτήν. Όπως ανέφερε, η Katy Perry ένιωσε έντονη έλξη από νωρίς, εκτιμώντας το ειλικρινές ενδιαφέρον που της έδειξε ο Justin Trudeau, ενώ και οι δύο φαίνεται να αντιμετωπίζουν σοβαρά το κοινό τους μέλλον.