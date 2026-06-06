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Ένα παράξενο φαινόμενο που εξελίσσεται τους τελευταίους μήνες στη Νέα Υόρκη έχει προκαλέσει προβληματισμό στις αρχές και έντονη συζήτηση στα κοινωνικά δίκτυα. Ομάδες αγνώστων εμφανίζονται μέσα στη νύχτα, ανοίγουν βαριά καπάκια φρεατίων και κατεβαίνουν στο τεράστιο υπόγειο δίκτυο της πόλης, πριν εξαφανιστούν για ώρες και επιστρέψουν ξανά στην επιφάνεια.

Οι εικόνες που έχουν καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας και αυτόπτες μάρτυρες θυμίζουν σκηνές κινηματογραφικής ταινίας. Άνθρωποι με ειδικό εξοπλισμό, φακούς και εργαλεία κινούνται οργανωμένα μέσα στους υπονόμους, δημιουργώντας ένα μυστήριο γύρω από την ταυτότητα και τον σκοπό τους.

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Το ερώτημα που απασχολεί κατοίκους και αρχές είναι ένα: τι αναζητούν πραγματικά κάτω από την πόλη; Πρόκειται για κυνηγούς αντικειμένων αξίας που χάθηκαν στο αποχετευτικό σύστημα, για ανθρώπους που αναζητούν κρυφές διαδρομές ή για λάτρεις της παράνομης υπόγειας εξερεύνησης;

Το πιο πρόσφατο περιστατικό σημειώθηκε στο Κουίνς και καταγράφηκε από τον Άκι Γιακούποβιτς, ιδιοκτήτη συνεργείου στην Αστόρια. Ο ίδιος εργαζόταν αργά το βράδυ όταν, περίπου στις 2 τα ξημερώματα, είδε τρεις άνδρες με αδιάβροχες στολές να πλησιάζουν ένα φρεάτιο.

Όπως περιέγραψε, οι άνδρες τον κοίταξαν για μια στιγμή και στη συνέχεια συνέχισαν σαν να μην υπήρχε κανείς γύρω τους. Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε έναν από αυτούς να σηκώνει το βαρύ μεταλλικό κάλυμμα, ενώ ένα όχημα παρέμενε κοντά με αναμμένα φώτα, σαν να παρείχε κάλυψη.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, οι τρεις άνδρες είχαν χαθεί μέσα στο σκοτάδι του υπόγειου δικτύου.

«Έμοιαζαν με τα Χελωνονιντζάκια», είπε χαρακτηριστικά ο Γιακούποβιτς, περιγράφοντας τη σκηνή ως κάτι εντελώς ασυνήθιστο.

Το περιστατικό δεν φαίνεται να είναι μεμονωμένο. Σύμφωνα με τις αρχές, έχουν καταγραφεί και άλλα παρόμοια συμβάντα σε διαφορετικές περιοχές της πόλης. Σε μία περίπτωση στο Μπρούκλιν, ομάδα ατόμων εθεάθη να εισέρχεται σε φρεάτιο, ενώ λίγες ώρες αργότερα επτά άνδρες βγήκαν από το ίδιο σημείο και απομακρύνθηκαν χωρίς πανικό.

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Midnight Mystery in NYC: 10 Guys Drop to Their Underwear and Dive Into a Manhole Like It’s a Portal to Treasure.



Around 2:00 a.m. this morning, approximately 10 individuals reportedly removed their clothing down to their underwear and entered a manhole cover for reasons that… https://t.co/xQimxUzpVj pic.twitter.com/9FHhPNK4ei — Viral News NYC (@ViralNewsNYC) May 29, 2026

Σε άλλο περιστατικό, κάμερες κατέγραψαν περισσότερα από έξι άτομα να εμφανίζονται από το υπόγειο δίκτυο. Κάποιοι φορούσαν φακούς στο κεφάλι και κρατούσαν αντικείμενα που έμοιαζαν με εργαλεία, πριν επιβιβαστούν σε όχημα και φύγουν από την περιοχή.

Οι ερευνητές εξετάζουν διάφορα σενάρια. Ένα από τα βασικά ενδεχόμενα είναι ότι οι ομάδες αυτές ψάχνουν αντικείμενα αξίας που καταλήγουν στους υπονόμους της πόλης. Άλλες εκδοχές κάνουν λόγο για ανθρώπους που εξερευνούν παράνομα εγκαταλελειμμένες ή απαγορευμένες υποδομές, αναζητώντας την εμπειρία και την αδρεναλίνη.

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What is going on in the sewers of New York City? It's a question locals and officials are trying to answer as people have been seen popping in and out of the ground.



“Seven grown adults going down there? Got to be something, man,” a local said. https://t.co/6OqhYvHY57 pic.twitter.com/JhgCuRYvCq — The Washington Post (@washingtonpost) June 4, 2026

Οι αρχές, πάντως, προειδοποιούν ότι η είσοδος στο αποχετευτικό σύστημα είναι εξαιρετικά επικίνδυνη. Το υπόγειο δίκτυο της Νέας Υόρκης αποτελείται από χιλιάδες χιλιόμετρα αγωγών και περίπλοκες διαδρομές που δεν έχουν σχεδιαστεί για ανθρώπινη παρουσία.

Οι κίνδυνοι περιλαμβάνουν τοξικά αέρια, έλλειψη οξυγόνου, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, αγωγούς αερίου και ξαφνικές πλημμύρες. Μια απρόβλεπτη αλλαγή στις συνθήκες μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή εγκλωβισμό.

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Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει συλλήψεις ούτε υπάρχουν ενδείξεις ότι οι συγκεκριμένες ομάδες αποτελούν άμεση απειλή για τη δημόσια ασφάλεια. Ωστόσο, οι αρχές θέλουν να καταλάβουν ποιοι είναι και τι ακριβώς κάνουν κάτω από την πόλη.

Παρόμοιες περιπτώσεις έχουν καταγραφεί και στο παρελθόν, με άτομα να εντοπίζονται μέσα σε υπόγειες διαδρομές αναζητώντας, όπως υποστήριζαν, «κρυμμένους θησαυρούς».

Για όσους έχουν δει από κοντά αυτές τις σκηνές, το μυστήριο παραμένει. Κάτω από τους δρόμους της πόλης που δεν κοιμάται ποτέ, φαίνεται πως συνεχίζεται μια δραστηριότητα που κανείς ακόμη δεν έχει καταφέρει να εξηγήσει πλήρως.

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