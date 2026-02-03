Η Μελίντα Φρεντς Γκέιτς αναφέρθηκε στην εμφάνιση του πρώην συζύγου της Μπιλ Γκέιτς στην τελευταία σειρά αρχείων του Έπσταϊν.

Το ζευγάρι χώρισε το 2021 μετά από 27 χρόνια γάμου. Αποκαλύφθηκε ότι ο Μπιλ είχε σχέση με μια υπάλληλο της Microsoft κατά τη διάρκεια του γάμου τους, και η Μελίντα αναφέρθηκε σε «προδοσίες» που προηγήθηκαν του χωρισμού τους.

Νέα έγγραφα έδειξαν ένα προσχέδιο ηλεκτρονικού μηνύματος που έγραψε ο Eπστάιν και απευθύνθηκε στον εαυτό του το 2013. Σε αυτό, ο σεξουαλικός παραβάτης έγραψε ότι ο Μπιλ Γκέιτς είχε κολλήσει ένα σεξουαλικά μεταδιδόμενο νόσημα από «ρωσίδες» και προσπαθούσε να πάρει αντιβιοτικά από τον Eπστάιν, τα οποία θα μπορούσε στη συνέχεια να δώσει στη Mελίντα χωρίς να το γνωρίζει αυτή. Ένας εκπρόσωπος του Μπιλ χαρακτήρισε τις κατηγορίες ενός «αποδεδειγμένου, δυσαρεστημένου ψεύτη… απολύτως παράλογες και εντελώς ψευδείς». Ο ίδιος ο Μπιλ είχε δηλώσει προηγουμένως ότι συναντήθηκε με τον Επστάιν μόνο στο πλαίσιο της αναζήτησης υποστήριξης για το ίδρυμά του και το χαρακτήρισε «λάθος».

Melinda Gates says Bill Gates needs to answer questions about the Epstein files. https://t.co/h2u4aTdpRI



🎥: Wild Card With Rachel Martin pic.twitter.com/CBliZ89wBF February 3, 2026

Σε μια νέα συνέντευξη με το NPR, η Μελίντα σχολιάζει την εμφάνιση του Μπιλ στα νέα αρχεία και στις «νέες φερόμενες λεπτομέρειες» που κυκλοφόρησαν.

«Νομίζω ότι ως κοινωνία βρισκόμαστε σε μια φάση απολογισμού, σωστά; Κανένα κορίτσι δεν πρέπει να βρεθεί ποτέ στη θέση που βρέθηκαν τα κορίτσια του Επστάιν και ό,τι συνέβαινε με όλους τους διάφορους ανθρώπους γύρω του», απάντησε η Μελίντα. «Είναι κάτι παραπάνω από σπαρακτικό, σωστά; Θυμάμαι όταν ήμουν στην ηλικία αυτών των κοριτσιών. Θυμάμαι τις κόρες μου σε αυτή την ηλικία».

«Για μένα, είναι προσωπικά δύσκολο κάθε φορά που ανακύπτουν αυτές οι λεπτομέρειες. Μου φέρνουν στη μνήμη κάποιες πολύ, πολύ οδυνηρές στιγμές του γάμου μου. Αλλά το έχω ξεπεράσει. Το έδιωξα σκόπιμα από το μυαλό μου και προχώρησα. Βρίσκομαι σε μια πραγματικά απροσδόκητη, όμορφη φάση της ζωής μου», συνέχισε.

«Όποια ερωτήματα και αν παραμένουν — δεν μπορώ καν να τα καταλάβω όλα — αυτά τα ερωτήματα αφορούν εκείνους τους ανθρώπους. Ακόμα και ο πρώην σύζυγός μου, αυτοί χρειάζονται να δώσουν απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα, όχι εγώ», είπε. «Είμαι τόσο χαρούμενη που είμαι μακριά από όλη αυτή τη βρωμιά».

Στη συνέχεια, ο παρουσιαστής ρώτησε τη Μελίντα συγκεκριμένα για τις κατηγορίες σχετικά με τη σεξουαλικά μεταδιδόμενη ασθένεια. Όταν ρωτήθηκε ποιο είναι το «κυρίαρχο συναίσθημα» της, βλέποντας τους τίτλους των εφημερίδων, η Μελίντα απάντησε: «Απίστευτη θλίψη. Και πάλι, μπορώ να βάλω στην άκρη τη δική μου θλίψη και να κοιτάξω αυτά τα νεαρά κορίτσια και να πω: “Θεέ μου, πώς συνέβη αυτό σε αυτά τα κορίτσια;”».