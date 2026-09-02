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Ο Σεπτέμβριος μπήκε στο ημερολόγιο, αλλά το καλοκαίρι δεν δείχνει καμία διάθεση να αποχωρήσει. Η Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου θα είναι ζεστή στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τον υδράργυρο τοπικά στους 36-37 βαθμούς, όμως από το μεσημέρι και κυρίως από το βράδυ αρχίζει να αλλάζει η εικόνα στα βόρεια.

Η Πέμπτη φαίνεται να είναι η πιο άστατη ημέρα, με μπόρες και καταιγίδες σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές, ενώ από την Παρασκευή δυναμώνουν σημαντικά τα μελτέμια και υποχωρεί προσωρινά η θερμοκρασία.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – Ζέστη αλλά και οι πρώτες καταιγίδες

Σήμερα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος στις περισσότερες περιοχές. Κατά τις θερμές ώρες όμως θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά και αναμένονται τοπικές μπόρες ή καταιγίδες, κυρίως στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα και περισσότερο σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά για τις αρχές Σεπτεμβρίου επίπεδα. Στα δυτικά και νότια μπορεί να φτάσει τους 36-37°C, ενώ σε μεγάλο μέρος της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας θα κυμανθεί γύρω στους 33-35°C.

ΑΘΗΝΑ: Αρκετή ηλιοφάνεια, με τον υδράργυρο περίπου στους 35-36°C. Η Αττική δεν φαίνεται να επηρεάζεται σημαντικά από την αστάθεια που έρχεται από τα βόρεια.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Περισσότερες νεφώσεις από το μεσημέρι και αυξημένη πιθανότητα για τοπικές μπόρες και καταιγίδες.

ΑΠΟΨΕ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΡΟΣ ΠΕΜΠΤΗ – Εδώ αρχίζει η αλλαγή

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Το σημαντικότερο στοιχείο της πρόγνωσης βρίσκεται απόψε το βράδυ προς την Πέμπτη.

Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, ψυχρότερη αέρια μάζα από τα βόρεια Βαλκάνια θα αρχίσει να εισέρχεται στη χώρα και να συγκρούεται με τις πολύ θερμές αέριες μάζες που ήδη υπάρχουν.

Αποτέλεσμα θα είναι η ενίσχυση της αστάθειας αρχικά στη βόρεια Ελλάδα, με μπόρες και τοπικές καταιγίδες. Χρειάζεται προσοχή, καθώς κατά τόπους τα φαινόμενα μπορεί να συνοδεύονται από έντονη κεραυνική δραστηριότητα και χαλαζοπτώσεις.

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ΠΕΜΠΤΗ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – Η πιο άστατη ημέρα

Η Πέμπτη είναι η ημέρα που χρειάζεται τη μεγαλύτερη προσοχή.

Η αστάθεια αναμένεται να επεκταθεί από την Κεντρική Μακεδονία και το βόρειο-βορειοδυτικό Αιγαίο προς τη Θράκη, τη Θεσσαλία, την Ήπειρο, τη Στερεά Ελλάδα και το εσωτερικό της Πελοποννήσου.

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Οι βροχές και οι καταιγίδες θα έχουν κατά τόπους ένταση, χωρίς όμως να μιλάμε για γενικευμένη κακοκαιρία σε ολόκληρη τη χώρα. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που επικαλείται ο Μαρουσάκης, η Αττική μένει ουσιαστικά έξω από την κύρια ζώνη των φαινομένων.

Η θερμοκρασία αρχίζει να υποχωρεί, με την Αθήνα περίπου στους 33°C.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – Πέφτει η θερμοκρασία, δυναμώνουν τα μελτέμια

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Από την Παρασκευή η αστάθεια περιορίζεται και το βασικό χαρακτηριστικό του καιρού γίνεται ο ισχυρός βοριάς.

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Τα μελτέμια στο Αιγαίο ενισχύονται σημαντικά και τοπικά μπορούν να αγγίξουν ακόμη και τα 8 μποφόρ, γεγονός που απαιτεί προσοχή κυρίως στις θαλάσσιες μετακινήσεις και στα μικρά σκάφη.

Παράλληλα, η θερμοκρασία υποχωρεί. Στην Αθήνα αναμένεται περίπου στους 32°C. Θα είναι μια μικρή ανάσα μετά τη ζέστη των προηγούμενων ημερών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 – ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – Επιστρέφει η ηλιοφάνεια

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Το Σαββατοκύριακο η εικόνα βελτιώνεται. Η αστάθεια περιορίζεται σημαντικά και η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Οι βοριάδες θα εξακολουθήσουν να επηρεάζουν κυρίως το Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα αρχίσει σταδιακά και πάλι να ανεβαίνει.

Και αυτή η άνοδος φαίνεται ότι θα έχει συνέχεια.

ΜΑΡΟΥΣΑΚΗΣ: Μετά τη μικρή ανάσα, ξανά ζέστη

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης βλέπει μετά την πρόσκαιρη πτώση νέα άνοδο της θερμοκρασίας την επόμενη εβδομάδα.

Θερμές αέριες μάζες αναμένεται να κινηθούν και πάλι προς τη χώρα, με τον υδράργυρο να έχει τη δυνατότητα να προσεγγίσει εκ νέου ακόμη και τους 37°C.

ΚΟΛΥΔΑΣ: Το φθινόπωρο αργεί ακόμη

Στην ίδια γενική κατεύθυνση κινείται και ο Θοδωρής Κολυδάς. Σύμφωνα με την ανάλυσή του, οι θερμές αέριες μάζες θα εξακολουθήσουν να βρίσκονται πάνω από την Ελλάδα και την ανατολική Μεσόγειο κατά το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου.

Όπως επισημαίνει, δεν διακρίνεται προς το παρόν κάποια ακραία θερμή εισβολή, αλλά ούτε και ουσιαστική μετάβαση σε φθινοπωρινές συνθήκες. Η ηπειρωτική Ελλάδα παραμένει θερμή, την ώρα που το ισχυρό βόρειο ρεύμα στο Αιγαίο κρατά χαμηλότερες θερμοκρασίες στα νησιά.

ΑΝΕΜΟΙ – ΘΑΛΑΣΣΕΣ

Το μελτέμι παραμένει ο πρωταγωνιστής στο Αιγαίο. Ήδη την Τρίτη καταγράφηκαν ισχυρές ριπές, με τη Μύκονο να φτάνει τα 59,3 χλμ./ώρα και Κάρπαθο και Πάρο τα 57,4 χλμ./ώρα.

Η μεγαλύτερη ενίσχυση αναμένεται από την Παρασκευή, όταν τοπικά οι βοριάδες μπορούν να φτάσουν τα 7 και ακόμη και 8 μποφόρ. Όσοι ταξιδεύουν στο Αιγαίο καλό είναι να ελέγχουν τις τελευταίες ανακοινώσεις των λιμεναρχείων και των ακτοπλοϊκών εταιρειών.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

Η ζέστη σε συνδυασμό με τους ενισχυμένους βόρειους ανέμους εξακολουθεί να δημιουργεί επικίνδυνες συνθήκες για εκδήλωση και γρήγορη εξάπλωση πυρκαγιών, ιδιαίτερα στα ανατολικά και στα νησιά του Αιγαίου. Η προσοχή γίνεται ακόμη μεγαλύτερη όσο ενισχύονται τα μελτέμια.

Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Με λίγα λόγια, το καλοκαίρι δεν τελείωσε επειδή άλλαξε το ημερολόγιο.

Η Τετάρτη παραμένει ζεστή με τοπική αστάθεια, απόψε προς Πέμπτη έρχεται η σημαντικότερη μεταβολή, η Πέμπτη φέρνει περισσότερες καταιγίδες, την Παρασκευή πέφτει λίγο η θερμοκρασία και δυναμώνουν πολύ τα μελτέμια, ενώ μέσα στο Σαββατοκύριακο ο καιρός βελτιώνεται.

Και μετά; Οι ενδείξεις λένε και πάλι καλοκαίρι, με νέα άνοδο της θερμοκρασίας μέσα στην επόμενη εβδομάδα.