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Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (18/8) στον δρόμο Κορίνθου – Εξαμιλίων – Ξυλοκέριζας, όταν Ι.Χ αυτοκίνητο με τέσσερις επιβαίνοντες, εξετράπη της πορείας του για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο και ανετράπη σε οικοπεδικό χώρο.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δύο οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κορίνθου, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Κορίνθου. Μετά τον απεγκλωβισμό των τεσσάρων τραυματιών, παρελήφθησαν από πλήρωμα του ΕΚΑΒ και διακομίστηκαν με το ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου. Προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Τροχαίας Κορίνθου.

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Πηγή: Korinthos TV