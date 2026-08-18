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Στη φυλακή κατέληξε ένας 42χρονος μετά την κλοπή περισσότερων από 100 παγωτών και ποτών από περίπτερο στη Θεσσαλονίκη. Ο άνδρας συνελήφθη μαζί με την 45χρονη σύντροφό του στην περιοχή Μπότσαρη, όταν αστυνομικοί τους εντόπισαν να κουβαλούν τρία σακίδια.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, διαπιστώθηκε ότι στα σακίδια υπήρχαν 120 παγωτά, 50 αναψυκτικά και 21 μπουκάλια αλκοολούχων ποτών. Σύμφωνα με τις Αρχές, το ζευγάρι είχε αφαιρέσει νωρίτερα τα προϊόντα από ψυγείο περιπτέρου που βρισκόταν στην ίδια περιοχή της ανατολικής Θεσσαλονίκης.

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Στην απολογία του, στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης όπου παραπέμφθηκαν δικαστούν, το ζευγάρι δήλωσε ότι είχε κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών και ότι το ψυγείο από το οποίο έκλεψαν τα παγωτά και τα ποτά ήταν ανοιχτό. «Όλα τα πήραμε από ένα ψυγείο. Ζητάμε συγγνώμη και ντρεπόμαστε πολύ για την πράξη μας», είπαν.

Το δικαστήριο τους έκρινε ενόχους για κλοπή. Στον 42χρονο, που είχε απασχολήσει ξανά τη Δικαιοσύνη, επιβλήθηκε διετής φυλάκιση χωρίς ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση και οδηγήθηκε στη φυλακή. Στην 45χρονη επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης ενός έτους. Ωστόσο, αφέθηκε ελεύθερη, καθώς το δικαστήριο ανέστειλε την ποινή της.



