Στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) στην Κρήτη νοσηλεύεται ένας 16χρονος μετανάστης από την Αίγυπτο, ο οποίος διασώθηκε μαζί με δεκάδες άλλους από βάρκα ανοιχτά της Γαύδου.

Ειδικότερα, όπως μεταδίδει το zarpanews επικαλούμενο τον διοικητή του ΠΑΓΝΗ Γιώργο Χαλκιαδάκη, ο ανήλικος ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση, καθώς φέρεται να κατανάλωσε νερό από μπιτόνια που προηγουμένως είχαν χρώματα.

Advertisement

Advertisement

«Ο 16χρονος διαπιστώθηκε ότι είχε μεθαιμοσφαιριναιμία. Υποθέτουμε ότι είχε πιει νερό από μπιτόνια με χρώματα», σημείωσε στο κρητικό μέσο ο κ. Χαλκιαδάκης.

Αισιόδοξο είναι το γεγονός ότι η κατάσταση της υγείας του βελτιώνεται μετά τις κατάλληλες θεραπείες που έλαβε.

«Η υγεία του βελτιώνεται. Πήρε τις κατάλληλες θεραπείες που δίνονται σε τέτοιες περιπτώσεις», πρόσθεσε ο κ. Χαλκιαδάκης.