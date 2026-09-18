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Η Ντακότα Τζόνσον μίλησε για τις σχέσεις της με μουσικούς, χαρακτηρίζοντάς τους «περίπλοκους» ανθρώπους, ενώ αποκάλυψε πόσο έντονα επιθυμεί να αποκτήσει παιδιά.

Οι δηλώσεις της έρχονται την ώρα που πληθαίνουν οι φήμες για την προσωπική της ζωή και τη φερόμενη σχέση της με τον Machine Gun Kelly.

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Η ηθοποιός, η οποία στο παρελθόν διατηρούσε μακροχρόνια σχέση με τον μουσικό Κρις Μάρτιν, αναφέρθηκε στις ιδιαιτερότητες των συντρόφων που προέρχονται από τον χώρο της μουσικής.

«Οι μουσικοί είναι περίπλοκοι», φέρεται να σχολίασε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι σχέσεις μαζί τους μπορεί να έχουν ιδιαίτερες προκλήσεις.

H Τζόνσον ρωτήθηκε για το γεγονός ότι γνωρίζει πολλούς μουσικούς και απάντησε: «Με συμπαθούν. Δεν ξέρω τι να πω. Και εγώ τους συμπαθώ».

H Τζόνσον, 36 ετών, ρωτήθηκε στη συνέχεια τι δεν του άρεσε σε αυτούς, και απάντησε γελώντας: «Πολλά! Πολλά. Είνα πονηροί μπάσταρδοι».

Παράλληλα, η Ντακότα Τζόνσον μίλησε ανοιχτά για την επιθυμία της να γίνει μητέρα. Όπως ανέφερε, θέλει πολύ να αποκτήσει παιδιά, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει αν υπάρχει συγκεκριμένο σχέδιο για το μέλλον της.

«Δεν περίμενα ότι θα ήμουν σε αυτή την ηλικία και σε αυτό το σημείο της ζωής μου, αλλά για κάποιο λόγο αυτό είναι το σχέδιο του σύμπαντος. Θα το ήθελα πάρα πολύ. Ελπίζω να συμβεί και σε μένα», είπε.

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Οι δηλώσεις της αποκτούν επιπλέον ενδιαφέρον λόγω των πρόσφατων δημοσιευμάτων που τη συνδέουν με τον Machine Gun Kelly. Μέχρι στιγμής, κανείς από τους δύο δεν έχει επιβεβαιώσει επισήμως τις φήμες για τη μεταξύ τους σχέση.

Dakota Johnson brands musicians 'tricky' and reveals how badly she wants children amid Machine Gun Kelly romance rumors https://t.co/B8VbwTJkBK — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 18, 2026

Όταν ρωτήθηκε για την τρέχουσα κατάσταση της προσωπικής της ζωής, η Τζόνσον, η οποία πάντα προστάτευε αυστηρά την ιδιωτικότητά της, απέφυγε να απαντήσει: «Δεν θέλω να πω τίποτα γι’ αυτό».

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Σημείωσε ότι είναι «εμμονική με το να μην ξέρουν οι άνθρωποι πού βρίσκομαι ή τι κάνω. Είμαι πάρα πολύ ευάλωτη, ευαίσθητη και παρούσα. Δεν… δεν μπορώ να το αντιμετωπίσω».

Η Τζόνσον και ο Μάσιν Γκαν Κέλι πυροδότησαν φήμες για ρομαντική σχέση αυτή την εβδομάδα, όταν τους είδαν να βγαίνουν από το ίδιο αυτοκίνητο και να κατευθύνονται προς ένα διαμέρισμα στη Νέα Υόρκη που ανήκει στην Τέιλορ Σουίφτ, η οποία, σύμφωνα με το TMZ, βρισκόταν εκτός πόλης.

Ο Κέλι, 36 ετών, με πραγματικό όνομα Κόλσον Μπέικερ, λέγεται ότι γνώρισε για πρώτη φορά την Τζόνσον στον γάμο της Σουίφτ με τον Τράβις Κέλσι στο Μάντισον Σκουέρ Γκάρντεν τον περασμένο Ιούλιο.

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