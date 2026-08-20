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Τέλος φαίνεται πως μπήκε στη σχέση της Ντακότα Τζόνσον με τον 29χρονο μουσικό Ρολ Μόντελ, έπειτα από περίπου οκτώ μήνες που ήταν μαζί.

Η 36χρονη ηθοποιός, γνωστή και από την ταινία «Materialists», είχε σχέση με τον μουσικό, ο οποίος είναι επτά χρόνια μικρότερός της. Οι δυο τους είχαν απαθανατιστεί για πρώτη φορά μαζί σε εστιατόριο του Λος Άντζελες στις 29 Δεκεμβρίου. Ωστόσο, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το People, αποφάσισαν να ακολουθήσουν διαφορετικούς δρόμους πριν από λίγο καιρό.

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Η είδηση του χωρισμού έγινε γνωστή μόλις δύο εβδομάδες μετά την πρώτη δημόσια επιβεβαίωση της σχέσης από τον 29χρονο, μέσα από το καινούργιο άλμπουμ του με τίτλο «Chuck Timely & the Hourglass».

Στο τραγούδι «Love I You», ο Ρολ Μόντελ ακούγεται να απευθύνεται στην Τζόνσον λέγοντας: «Γεια, νομίζω ότι είσαι τέλεια», με την ηθοποιό να απαντά: «Το λες αυτό σε όλους».

«Εντάξει, λοιπόν, πιάνει;» συνεχίζει ο μουσικός, ενώ η Τζόνσον απαντά: «Ναι, αλλά μην το πεις σε κανέναν».

Σε συνέντευξή του στο «Rolling Stone» την περασμένη Κυριακή, ο Ρολ Μόντελ είχε εξηγήσει πως το συγκεκριμένο απόσπασμα ήταν ουσιαστικά ο τρόπος με τον οποίο επέλεξε να κάνει γνωστή δημόσια τη σχέση του με την ηθοποιό. Όπως είχε παραδεχτεί, αρχικά δεν ήταν βέβαιος αν ήθελε να μιλήσει ανοιχτά για την προσωπική του ζωή.

«Νομίζω ότι το να κρατάς αυτά τα πράγματα χωριστά είναι πιθανότατα καλό», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.