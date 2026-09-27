Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Ντακότα Τζόνσον δηλώνει πως δεν επιθυμεί να διαψεύδει τα δημοσιεύματα για την προσωπική της ζωή, επιλέγοντας να μην αναλώνεται σε ανακριβείς φήμες.

Η ηθοποιός υποστηρίζει ότι ο κόσμος θα πιστεύει ό,τι επιθυμεί και προτιμά να εστιάζει την ενέργειά της σε άλλα ζητήματα.

Παράλληλα, η ίδια εξέφρασε τη δυσφορία της για την ανάγκη διαρκούς καταγραφής της ανθρώπινης ζωής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αν και δημοσιεύματα τη συνδέουν έντονα με τον Μασίν Γκαν Κέλι μετά από κοινές τους εμφανίσεις, κανένας από τους δύο δεν έχει επιβεβαιώσει δημόσια κάποια σχέση.

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Η Ντακότα Τζόνσον φαίνεται πως δεν έχει καμία διάθεση να μπει στη διαδικασία να διαψεύδει κάθε δημοσίευμα που αφορά την προσωπική της ζωή. Με τις φήμες για φερόμενη σχέση της με τον Μασίν Γκαν Κέλι να συνεχίζονται, η 36χρονη ηθοποιός έστειλε το δικό της μήνυμα, ξεκαθαρίζοντας πως προτιμά να αφήνει τον κόσμο να πιστεύει ό,τι θέλει.

Μιλώντας την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στο podcast «The Run-Through» της Vogue, η Ντακότα Τζόνσον αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τη διαρκή δημοσιότητα γύρω από την προσωπική της ζωή.

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«Ακόμα κι αν πάω για δείπνο με τον μάνατζέρ μου ή τον δικηγόρο μου, θα γράψουν κάτι του τύπου “εθεάθη με έναν μυστηριώδη άντρα”. Και πάλι, δεν με νοιάζει», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η ίδια εξήγησε πως έχει επιλέξει να μην απαντά σε κάθε ανακριβή δημοσίευμα που κυκλοφορεί, καθώς θεωρεί ότι μια τέτοια προσπάθεια δεν έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα.

«Οι άνθρωποι θα πιστέψουν αυτό που θέλουν να πιστέψουν και δεν έχω την ενέργεια να παλεύω γι’ αυτό. Θα προτιμούσα πολύ περισσότερο να επικεντρώνομαι σε άλλα πράγματα στη ζωή μου», ανέφερε.

Μάλιστα, η ηθοποιός έδωσε μια ατάκα που μοιάζει να συνοψίζει τη στάση της απέναντι στη συνεχή ενασχόληση του κοινού με την προσωπική της ζωή: «Κάθε μέρα υπάρχει κάτι στο διαδίκτυο που είναι γελοίο, είτε είναι αλήθεια είτε όχι, και δεν με νοιάζει. Ας κοιτάξει ο καθένας τη ζωή του».

Η Ντακότα Τζόνσον μίλησε επίσης για τη σχέση της με τα social media, αποκαλύπτοντας πως έχει απομακρυνθεί συνειδητά από αυτά. Όπως είπε, στις αρχές των 20 της υπήρξε μια περίοδος κατά την οποία τα χρησιμοποιούσε περισσότερο για διασκέδαση, όμως πλέον αισθάνεται άβολα με την ανάγκη να καταγράφεται διαρκώς η ζωή των ανθρώπων.

«Ίσως όταν ήμουν στις αρχές των 20 μου, υπήρξε μια περίοδος που χρησιμοποιούσα τα social media απλώς για διασκέδαση και γέλιο, γιατί μου αρέσει κάτι έξυπνο και ευρηματικό. Απλώς δεν ασχολούμαι με αυτά. Νιώθω πραγματικά άβολα με τη διαρκή καταγραφή της ζωής των ανθρώπων», είπε.

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Την ίδια στιγμή, το ενδιαφέρον γύρω από την προσωπική ζωή της έχει ενταθεί τους τελευταίους μήνες, καθώς δημοσιεύματα τη θέλουν να έχει έρθει κοντά με τον Μασίν Γκαν Κέλι.

Σύμφωνα με πηγή που επικαλέστηκε το Us Weekly, οι δύο καλλιτέχνες φέρονται να έχουν αναπτύξει στενή σχέση μετά τη γνωριμία τους στον γάμο της Τέιλορ Σουίφτ και του Τράβις Κέλσι το φετινό καλοκαίρι.

Η ίδια πηγή υποστήριξε ότι η σχέση τους «εξελίχθηκε γρήγορα», κάνοντας λόγο για άμεση χημεία και καθημερινή επικοινωνία μέσω τηλεφωνημάτων και FaceTime.

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Το ενδιαφέρον αναζωπυρώθηκε ακόμη περισσότερο στις αρχές Σεπτεμβρίου, όταν η Ντακότα Τζόνσον φέρεται να είχε ένα διακριτικό ραντεβού με τον MGK στο διαμέρισμα της Σουίφτ στη Νέα Υόρκη.

Λίγες ημέρες αργότερα, η ηθοποιός ταξίδεψε στο Μιλάνο, όπου βρέθηκε για να τον στηρίξει κατά τη συμμετοχή του στο fashion show του Vogue World στις 22 Σεπτεμβρίου.

«Όλοι κατάλαβαν ότι ήταν πραγματικά σοβαρό όταν η Ντακότα ταξίδεψε για να τον στηρίξει στο Μιλάνο», ανέφερε πηγή στο ίδιο μέσο, προσθέτοντας ότι η ηθοποιός «έχει μια αδυναμία στους μουσικούς» και είναι «αθεράπευτα ρομαντική».

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Μέχρι στιγμής, πάντως, κανείς από τους δύο δεν έχει επιβεβαιώσει δημόσια ότι βρίσκεται σε σχέση. Και η ίδια η Ντακότα Τζόνσον, με τη στάση της, φαίνεται να επιλέγει να αφήσει τις φήμες να υπάρχουν χωρίς να αισθάνεται την ανάγκη να τις σχολιάζει ή να τις διαψεύδει.

Με πληροφορίες από το Eonline

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