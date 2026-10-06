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Σε μια άκρως αισθησιακή φωτογράφιση προχώρησε η Ντακότα Τζόνσον, υιοθετώντας ένα look που παραπέμπει στα ξακουστά «κουνελάκια» του Playboy.

Η 37χρονη ηθοποιός πόζαρε στον φακό στην ταράτσα κτιρίου στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο της προώθησης της νέας ταινίας «Verity», του ερωτικού θρίλερ στο οποίο πρωταγωνιστεί μαζί με την Αν Χάθαγουεϊ.

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Το αποκαλυπτικό look

Στα στιγμιότυπα που κυκλοφόρησαν, η Τζόνσον εμφανίζεται σε διαφορετικές πόζες, φορώντας έναν μαύρο κορσέ με αποκαλυπτικό ντεκολτέ, μακριά γάντια και ψηλές κάλτσες με δαντελένιες λεπτομέρειες.

Το look ολοκληρώνεται με την ηθοποιό να έχει ένα τσιγάρο στα χείλη, δημιουργώντας έτσι μια εικόνα με έντονα ρετρό αλλά και αισθησιακά στοιχεία.

Dakota Johnson wears a corset and suspenders as she poses in a Playboy bunny costume while smoking a cigarette https://t.co/FC44MbrP1Z — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 5, 2026

Οι αναφορές στην προσωπική της ζωή

Η νέα φωτογράφιση ήρθε λίγες ημέρες μετά την εμφάνισή της στο «Saturday Night Live», όπου η ηθοποιός μίλησε με αυτοσαρκαστική διάθεση για την προσωπική της ζωή και τους πρόσφατους χωρισμούς της.

Dakota Johnson looks sensational as she poses as a Playboy bunny for TV stint https://t.co/COMzEwGUrk — The Irish Sun (@IrishSunOnline) October 5, 2026

Στον εναρκτήριο μονόλογό της αναφέρθηκε στις δύο τελευταίες σχέσεις της με μουσικούς, σχολιάζοντας τους δύο χωρισμούς που απασχόλησαν τη δημοσιότητα και λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ψάχνω τον τρίτο».

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Η Τζόνσον συνέδεσε, μάλιστα, με χιούμορ την προσωπική της ζωή με τη νέα κινηματογραφική της δουλειά, παρομοιάζοντας το να βγαίνει κανείς με μουσικούς με ένα «ψυχοσεξουαλικό ερωτικό θρίλερ».

Η φωτογράφιση έγινε με αφορμή την επιστροφή της ως οικοδέσποινας της εκπομπής, στο πλαίσιο της προώθησης του ερωτικού θρίλερ «Verity».

Dakota Johnson stuns in a bunny-ear headband. pic.twitter.com/kGxCaxUlMt Advertisement October 4, 2026