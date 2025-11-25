Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τρίτης σε εργοστάσιο της ΒΙΠΕ Πατρών, όταν θερμοσίφωνας εξερράγη στον χώρο της κουζίνας, προκαλώντας τον τραυματισμό εργαζομένου.
Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 4 μ.μ., σκορπίζοντας πανικό στους εργαζόμενους.
Στο σημείο έφτασαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, που προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες.
Ο τραυματίας, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπέστη εγκαύματα και αντιμετωπίζει αναπνευστικά προβλήματα, χωρίς ωστόσο να διατρέχει κίνδυνο για τη ζωή του.
