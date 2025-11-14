Να επισπεύσει ακόμη περισσότερο την ήδη προγραμματισμένη πρόωρη αποπληρωμή μέρους των δανείων από την εποχή των μνημονίων εξετάζει η Ελλάδα, δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης.

Σε συνέντευξή του στο Bloomberg TV, ο κ. Πιερρακάκης επανέλαβε το σχέδιο της χώρας να εξοφλήσει πλήρως —δέκα χρόνια νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα— τα δάνεια που είχε λάβει στο πλαίσιο του πρώτου προγράμματος διάσωσης το 2010.

“Ήδη ανακοινώσαμε ότι σκοπεύουμε να αποπληρώσουμε το χρέος από το πακέτο του πρώτου μνημονίου δέκα χρόνια νωρίτερα, έως το 2031, και εξετάζουμε ακόμη και το ενδεχόμενο να το επισπεύσουμε, εφόσον είναι εφικτό”, δήλωσε ο ΥΠΕΘΟ.

Μετά από μία δεκαετή, βαθιά κρίση χρέους, η ελληνική οικονομία πλέον ξεπερνά τις περισσότερες ευρωπαϊκές οικονομίες σε επιδόσεις. Η χώρα είναι επίσης μία από τις λίγες στην Ευρώπη που παρουσιάζουν δημοσιονομικά πλεονάσματα, ενώ το δημόσιο χρέος της αναμένεται το 2025 να υποχωρήσει στα προ-κρίσης επίπεδα, σημειώνει το Bloomberg.

“Έχουμε την πιο γρήγορη αποκλιμάκωση χρέους”, ανέφερε ο υπουργός. “Ο στόχος μας είναι πριν το τέλος της δεκαετίας ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ της Ελλάδας να υποχωρήσει κάτω από το 120%”, από το ιστορικό υψηλό του 210% το 2020. Συνολικά, η κυβέρνηση επιδιώκει να είναι “ιδιαιτέρως επιθετική ως προς τη μείωση του χρέους”, πρόσθεσε.

Η Ελλάδα θα βγει ξανά στις αγορές το 2026

Για το 2026, η Ελλάδα σχεδιάζει να αντλήσει από τις αγορές ποσό έως και 8 δισ. ευρώ, σύμφωνα με άτομο που έχει γνώση του ζητήματος. Ο κ. Πιερρακάκης επιβεβαίωσε ότι “έχουμε ένα ελαφρύ πρόγραμμα δανεισμού” για την επόμενη χρονιά.

“Είναι, κατά μία έννοια, ένα καλό πρόβλημα”, είπε, προσθέτοντας ότι η χώρα επικεντρώνεται κυρίως στη βελτίωση της ρευστότητας στη δευτερογενή αγορά. Την ώρα που η Ελλάδα επιχειρεί να προσελκύσει περισσότερες ξένες επενδύσεις για να ενισχύσει την οικονομία της, η Euronext έχει υποβάλει πρόταση εξαγοράς του διαχειριστή της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς, του Ομίλου Ελληνικά Χρηματιστήρια (ΕΧΑΕ), αναφέρει το Bloomberg.

Τα αποτελέσματα αναμένεται να ανακοινωθούν στις 19 Νοεμβρίου, ωστόσο ο Πιερρακάκης δήλωσε ότι είναι “αισιόδοξος” για την έκβαση της διαδικασίας.

“Η Ελλάδα χρειάζεται πρόσβαση σε μια ευρύτερη δεξαμενή ρευστότητας και γι’ αυτό στηρίξαμε τη συμφωνία με την Euronext και ελπίζουμε πραγματικά ότι θα προχωρήσει”, είπε.

