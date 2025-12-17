Από την ημέρα της αποφυλάκισής του φέρεται να ξεκίνησε τις προπαρασκευαστικές ενέργειες ο φερόμενος ως εγκέφαλος με το προσωνύμιο «Ελληνας Εσκομπάρ» και σχεδόν ταυτόχρονα, τον Οκτώβριο του 2004, ήρθαν οι πρώτες πληροφορίες στη Δίωξη Ναρκωτικών από την DEA, την αντίστοιχη υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών.

Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν -σύμφωνα με πληροφορίες- ότι συνεργοί του συνέστησαν εταιρείες για να μην φαίνεται ο «Βαρώνος της Κοκαΐνης» ιδιοκτήτης του σκάφους, άλλοι εντόπισαν και προσέλαβαν το πλήρωμα εμπιστοσύνης και κάποιοι τρίτοι κατασκεύασαν την κρύπτη, για να τοποθετήσουν τους σάκους με τα ναρκωτικά.

Advertisement

Advertisement

Στην επιχείρηση για την εξάρθρωση τού κυκλώματος τα στελέχη της Δίωξης Ναρκωτικών έδωσαν την κωδική ονομασία “Ίππαλος”, του αρχαίου Έλληνα θαλασσοπόρου, ο οποίος ήταν ο πρώτος που κατέργραψε την περιοδικότητα των ανέμων τον 1ο αιώνα π.Χ.

Σε Πιερία, Βοιωτία και Αττική συνέλαβαν τον βασικό κατηγορούμενο και τέσσερις συνεργούς του. Ο φερόμενος ως αρχηγός είχε στο αυτοκίνητό του ένα καπέλο με ταμπελάκι, το οποίο γράφει EL PATRON, που στα Ισπανικά σημαίνει “Το αφεντικό”, με τους αστυνομικούς να λένε ότι ακόμα και έτσι ήθελε να δείχνει “ποιος έχει το πάνω χέρι”.

Τον χαρακτηρίζουν πανέξυπνο, “αλεπού” και “Ρομπέν των Δασών”, γιατί χρημάτιζε πολλούς, προκειμένου να κρατούν τα στόματά τους κλειστά. Θεωρείται ο πιο «δυνατός» στα Βαλκάνια και για αυτό τον εμπιστεύθηκε το καρτέλ, αλλά και γιατί δεν συνεργάστηκε ποτέ με αστυνομικές αρχές. Επάνω του βρήκαν ένα δορυφορικό τηλέφωνο, με το οποίο λένε ότι επικοινωνούσε με το σκάφος, ενώ βρήκαν και ένα πιστόλι στο σπίτι του.

Τα στελέχη της Δίωξης Ναρκωτικών διαπίστωσαν ότι το αλιευτικό φόρτωσε τα 136 σακιά με την κοκαΐνη αρόδου, αλλά δεν ήθελαν να προσεγγίσει Ευρώπη και ζήτησαν στον Ατλαντικό Ωκεανό να γίνει η επέμβαση από το γαλλικό πολεμικό ναυτικό.

Πιστεύουν ότι το αλιευτικό με τα ναρκωτικά θα έφτανε ανοικτά της Πορτογαλίας και μεσοπέλαγα η μεγαλύτερη ποσότητα θα μεταφορτωνόταν σε ταχύπλοα, ενώ κάποια θα έρχονταν και στη χώρα μας.

Το μεσημέρι της Τετάρτης παρουσιάστηκαν από τους Αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ, που χειρίστηκαν την υπόθεση, λεπτομέρειες για την εξάρθρωση τού κυκλώματος, παρουσία της φυσικής και πολιτικής ηγεσίας της Αστυνομίας.