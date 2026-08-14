ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 59ΧΡΟΝΟΥ ΠΟΥ ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ ΓΙΑ ΕΜΠΡΗΣΜΟΥΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΤΟΝ ΑΝΑΚΡΙΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / MOTION TEAM)

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Προφυλακιστέος με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα κρίθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (14/8) ο 59χρονος καθ’ομολογίαν εμπρηστής της Σίνδου στη Θεσσαλονίκη που παραδέχτηκε ότι έβαζε φωτιές, γιατί αισθανόταν πίεση από τη δουλειά του.

Προφυλακίστηκε ο 59χρονος για τις έξι φωτιές που έβαλε

Υπενθυμίζουμε ότι είχε υποστηρίξει ότι «από βλακεία έβαλε τις φωτιές» όντας πιεσμένος από τη δουλειά του, ενώ σε μία από αυτές, όπως είπε, είχε πιει και δύο ποτήρια κρασί και δεν είχε πλήρη συναίσθηση του τι έκανε.

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Η απολογία του εμπρηστή κράτησε μία ώρα στον 2ο τακτικό ανακριτή. Ο κατηγορούμενος δεν είχε δικηγόρο και ορίστηκε από την εισαγγελία Θεσσαλονίκης.

Όταν ο ανακριτής, σύμφωνα με πληροφορίες τον ρώτησε αν από την πίεση της δουλειάς σου και όντως από βλακεία έβαλε έξι φωτιές, ο ίδιος δεν είχε τι να απαντήσει, απλά κούνησε το κεφάλι του.

Σε σχετικό βίντεο φαινόταν να παρκάρει το μπλε αυτοκίνητό του και να βάζει φωτιές, έξι στον αριθμό από τις 8 έως τις 11 Αυγούστου