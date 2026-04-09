Ο Ντόναλντ Τραμπ, εκφράζοντας δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ δεν συνέβαλαν στην ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ, αλλά και για την αδυναμία προώθησης των σχεδίων του σχετικά με την απόκτηση της Γροιλανδίας, φέρεται να εξετάζει τη μείωση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο του Λευκού Οίκου που μίλησε στο Reuters τη Μεγάλη Πέμπτη, δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση, ενώ ο Λευκός Οίκος δεν έχει ζητήσει ακόμα από το Πεντάγωνο να εκπονήσει συγκεκριμένο σχέδιο αποχώρησης δυνάμεων από την Ευρώπη.

Όπως αναφέρει το Reuters, οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν σήμερα πάνω από 80.000 στρατιώτες στην ευρωπαϊκή ήπειρο, με περισσότερους από 30.000 να βρίσκονται στη Γερμανία, ενώ ισχυρή παρουσία υπάρχει και σε Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ισπανία.

Ο αξιωματούχος δεν προσδιόρισε ποιες χώρες ενδέχεται να επηρεαστούν ούτε τον αριθμό των στρατευμάτων που θα μπορούσαν να αποσυρθούν, σε περίπτωση που προχωρήσει η πρωτοβουλία, ενώ το ΝΑΤΟ δεν σχολίασε άμεσα.

Οι σχέσεις του Τραμπ με τη Συμμαχία παραμένουν εδώ και χρόνια τεταμένες, καθώς έχει επανειλημμένα κατηγορήσει ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για ανεπαρκείς αμυντικές δαπάνες, με τις διαφωνίες να έχουν ενταθεί το τελευταίο διάστημα.

Τον Ιανουάριο, σημειώθηκε νέα ένταση όταν επανέφερε την πρόθεση προσάρτησης της Γροιλανδίας, ενώ μετά την έναρξη της σύγκρουσης με το Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου εξέφρασε ενόχληση επειδή οι σύμμαχοι δεν προσφέρθηκαν να συμβάλουν στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Διπλωμάτες της Συμμαχίας επισημαίνουν ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν ξεκαθαρίσει αν επιθυμούν αποστολή στην περιοχή κατά τη διάρκεια ή μετά τη σύγκρουση, ούτε ποιες δυνατότητες αναμένουν από κάθε κράτος-μέλος.

Η Wall Street Journal ανέφερε ότι εξετάζεται και η μετακίνηση δυνάμεων από ευρωπαϊκές χώρες που άσκησαν κριτική στον πόλεμο ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν προς πιο «φιλικές» χώρες.

Ωστόσο, ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου ξεκαθάρισε στο Reuters ότι ο Τραμπ προσανατολίζεται κυρίως στην επιστροφή στρατευμάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες, παρά σε αναδιάταξή τους σε άλλες χώρες.