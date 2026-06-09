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Στις 12 Αυγούστου αναμένεται να σημειωθεί ολική έκλειψη Ηλίου, ένα σπάνιο αστρονομικό φαινόμενο που συμβαίνει όταν η Σελήνη περνά ανάμεσα στη Γη και τον Ήλιο, καλύπτοντας πλήρως τον ηλιακό δίσκο και ρίχνοντας σκιά σε συγκεκριμένες περιοχές του πλανήτη.

Κατά τη διάρκεια της ολικής φάσης, η μέρα θα μετατραπεί προσωρινά σε σκοτάδι σε επιλεγμένα σημεία της Γης, καθώς το φως του Ήλιου θα μπλοκάρεται εντελώς. Η συγκεκριμένη έκλειψη έρχεται μετά από διάστημα μεγαλύτερο των δύο ετών χωρίς αντίστοιχο γεγονός.

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Η ζώνη της ολικότητας θα επηρεάσει κυρίως περιοχές της Γροιλανδίας, της Ισλανδίας, της βόρειας Ισπανίας και της βορειοανατολικής Πορτογαλίας. Σε αυτές τις περιοχές ο Ήλιος θα χαθεί προσωρινά από τον ουρανό, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό φυσικό θέαμα που διαρκεί λίγα λεπτά. Παράλληλα, μερική έκλειψη θα είναι ορατή σε μεγαλύτερο τμήμα της Ευρώπης, της Αφρικής και της Βόρειας Αμερικής.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η περίπτωση της Ισπανίας, καθώς πρόκειται για την πρώτη ολική έκλειψη που θα είναι ορατή από την ηπειρωτική χώρα εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα. Η διαδρομή της σκιάς θα περάσει από τη Γαλικία και στη συνέχεια προς τις Βαλεαρίδες, με τη διάρκεια του φαινομένου να διαφέρει ανά περιοχή και να φτάνει μόλις λίγα δευτερόλεπτα σε ορισμένα σημεία.

Η συνολική ζώνη ολικότητας εκτείνεται σε χιλιάδες χιλιόμετρα, ξεκινώντας από την περιοχή της Αρκτικής και περνώντας κοντά στον Βόρειο Πόλο πριν κατευθυνθεί προς την Ευρώπη. Στη Γροιλανδία η ολικότητα θα διαρκέσει πάνω από δύο λεπτά, ενώ πιο νότια ο χρόνος μειώνεται σημαντικά λόγω της γεωμετρίας της σκιάς και της κίνησης της Σελήνης.

Για όσους δεν βρίσκονται στις περιοχές όπου θα είναι ορατή η ολική φάση, θα υπάρξουν ζωντανές μεταδόσεις από αστρονομικά παρατηρητήρια, προσφέροντας τη δυνατότητα παρακολούθησης του φαινομένου σε πραγματικό χρόνο.

Οι επιστήμονες θεωρούν τις ηλιακές εκλείψεις σημαντική ευκαιρία για έρευνα, καθώς επιτρέπουν τη μελέτη του ηλιακού στέμματος, της εξωτερικής ατμόσφαιρας του Ήλιου, η οποία συνήθως δεν είναι ορατή. Παράλληλα, σχεδιάζονται πειράματα με αερόστατα μεγάλου υψομέτρου για την καταγραφή της συμπεριφοράς της ατμόσφαιρας κατά τη διάρκεια της απότομης συσκότισης.

Η επόμενη ολική έκλειψη αναμένεται το 2027, με περιοχές παρατήρησης στη νότια Ευρώπη, τη Βόρεια Αφρική και τμήματα της Μέσης Ανατολής, ενώ σε επόμενα χρόνια αντίστοιχα φαινόμενα θα είναι ορατά και σε άλλες περιοχές του κόσμου.

Πληροφορίες από το CNN