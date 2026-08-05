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Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες που έρχονται στην δημοσιότητα από τη μεγάλη φωτιά που κατέκαψε επί πέντε μέρες την Αττικοβοιωτία και αποτυπώνει την στιγμή που το πύρινο μέτωπο φτάνει στο Πόρτο Γερμενό, μετατρέποντας τη νύχτα σε σκηνικό απόλυτης καταστροφής, τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους πυροσβέστες.

Όπως φαίνεται και από το σχετικό βίντεο από κάμερα ασφαλείας, η ώρα είναι 01:20 τα ξημερώματα της 1ης Αυγούστου, όταν οι φλόγες εισβάλλουν στην περιοχή. Εξαιτίας των ισχυρών ανέμων, που έπνεαν εκείνη την ώρα, η φωτιά εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα, καταστρέφοντας τα πάντα στο πέρασμά της.

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Το βίντεο καταγράφει τις δραματικές στιγμές κατά τις οποίες οι φλόγες τυλίγουν την περιοχή και απειλούν κατοικίες, ενώ οι πυκνοί καπνοί δημιουργούν μια αποπνικτική και ιδιαίτερα επικίνδυνη ατμόσφαιρα. Οι εικόνες αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής, αλλά και τον σκληρό αγώνα που έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, επιχειρώντας να περιορίσουν την εξάπλωση της φωτιάς και να προστατεύσουν σπίτια και ανθρώπινες ζωές.