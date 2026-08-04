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Ο ηθοποιός Τάσος Χαλκιάς εμφανίζεται συντετριμμένος αναζητώντας προσωπικά αντικείμενα ανάμεσα στα αποκαΐδια του σπιτιού που στέγαζε αναμνήσεις πενήντα τεσσάρων ετών.

Η πυρκαγιά προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στην ευρύτερη περιοχή, καταστρέφοντας περίπου διακόσια ιδιωτικά σπίτια, αρκετές επιχειρήσεις και μικρά ξενοδοχειακά καταλύματα.

Ο Τάσος Χαλκιάς αναφέρθηκε με συγκίνηση στην απώλεια της περιουσίας μιας ολόκληρης ζωής, τονίζοντας ότι επλήγησαν επίσης οι κατοικίες φίλων και γειτόνων του.

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Ένα συγκλονιστικό βίντεο από το εσωτερικό του κατεστραμμένου σπιτιού της οικογένειας Χαλκιά στο Πόρτο Γερμενό δημοσίευσε ο γιος του γνωστού ηθοποιού Τάσου Χαλκιά, Άρης, καταγράφοντας το μέγεθος της καταστροφής που άφησε πίσω της η φωτιά.

Ο Άρης Χαλκιάς βρέθηκε τη Δευτέρα μαζί με τον πατέρα του στην κατοικία τους, η οποία καταστράφηκε ολοσχερώς από την πυρκαγιά. Όπως φαίνεται στο βίντεο, το σπίτι δεν έχει μείνει σχεδόν τίποτα, ενώ σε μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές εμφανίζεται ο Τάσος Χαλκιάς εμφανώς συντετριμμένος να ψάχνει ανάμεσα στα αποκαΐδια, προσπαθώντας να βρει οτιδήποτε θα μπορούσε να έχει διασωθεί.

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Στη λεζάντα της ανάρτησής του για το βίντεο, ο Άρης Χαλκιάς έγραψε: «Επειδή δεν περιγράφεται με λέξεις και κάπως έχω ανάγκη να το εκφράσω. Ποτέ και σε κανέναν». Σε προηγούμενη ανάρτησή του, ο γιος του ηθοποιού είχε αναφερθεί στην απώλεια ως το τέλος μιας ολόκληρης ιστορίας 52 ετών, σημειώνοντας πως μαζί με το σπίτι χάθηκαν πολύτιμες αναμνήσεις, όνειρα και οι οικονομίες μιας ζωής.

@arischalkias Επειδή δεν περιγράφεται με λέξεις και κάπως έχω ανάγκη να το εκφράσω. Ποτέ και σε Κανέναν. ♬ Sad song by piano and violin(886018) – NOVA

«Όλα στάχτη σε μια νύχτα… Τώρα και για λίγο, πένθος», είχε γράψει χαρακτηριστικά. Για την ολοκληρωτική καταστροφή της κατοικίας μίλησε και ο ίδιος ο Τάσος Χαλκιάς, εμφανώς συγκινημένος, σε δηλώσεις του στο OPEN. «Πενήντα τέσσερα χρόνια. Ήμουν παιδάκι και γέρασα. Ο γιος μου εδώ γεννήθηκε και εδώ πρωτοέπαιξε. Η κόρη μου το ίδιο. Τι να πρωτοπώ και τι να πρωτοκάνω;» ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια μίλησε για την προσπάθεια μιας ζωής που χάθηκε μέσα σε λίγες ώρες, λέγοντας: «Και εκεί που ήμουν περήφανος “θα αφήσω στα παιδιά μου”, ο φτωχός γιος ενός εργάτη, όχι για να με λυπηθεί κανείς, με περηφάνια το λέω, που κατάφερε στη ζωή του να κάνει αυτά και να αφήσει κάτι, αυτό το κάτι δεν μπορώ να το αφήσω. Τι συναισθήματα να αναπτύξω και τι να πω;»

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε επίσης και στις απώλειες άλλων κατοίκων της περιοχής, σημειώνοντας πως ο φίλος του Γρηγόρης έχασε το σπίτι του ακριβώς πάνω από το δικό του, ενώ και ο φίλος του Μιχάλης έχασε τη δική του κατοικία λίγο πιο δίπλα.

Όπως τόνισε, η καταστροφή δεν περιορίστηκε μόνο στη δική του οικογένεια, καθώς περίπου διακόσια σπίτια ιδιωτών, τρία με τέσσερα μικρά ξενοδοχεία και μερικές επιχειρήσεις, από τις οποίες άνθρωποι εξασφάλιζαν το εισόδημά τους, υπέστησαν ζημιές.