Στις 10,6 μονάδες, με ποσοστό 22,8% στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων κατέγραψε η δημοσκόπηση της ALCO το προβάδισμα της ΝΔ έναντι του ΠΑΣΟΚ, στη δημοσκόπηση που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Αlpha. Το κόμμα της αξωιματικής αντιπολίτευσης εμφανίζει οριακή άνοδο 0,2 της μονάδας, στο 12,2%, όπως και το ΚΚΕ, που πάει από το 6,8& στο 7%.



Όπως είναι γνωστό, η συγκεκριμένη εταιρεία δεν δημοσιοποιεί την εκτίμηση ψήφου, ωστόσο όλα τα υπόλοιπα κόμματα παρουσιάζουν κάμψη – ενόψει της εμφάνισης των νέων σχημάτων από Τσίπρα και Καρυστιανού, που σύμφωνα με το αποτέλεσμα της μέτρησης, επηρεάζουν το σύνολο της πολιτικής σκηνής.





Advertisement

Advertisement





Για παράδειγμα, ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφεται με πτώση 1,2 της μονάδας μέσα σε ένα μήνα, ενώ μεταξύ των ψηφοφόρων του στις εκλογές του 2023, το 39% δηλώνει ως «πολύ πιθανό» να ψηφίσει το κόμμα Τσίπρα και το 41% «αρκετά πιθανό». Αθροιστικά (πολύ+αρκετά πιθανό να ψηφίσουν) το κόμμα Τσίπρα έχει 25% και 23% στους ψηφοφόρους της Πλεύσης Ελευθερίας και του ΜεΡΑ25 αντίστοιχα.