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Έντονο προβληματισμό στον χώρο της κυβερνοασφάλειας προκαλούν αναφορές σχετικά με τις δυνατότητες του Mythos, ενός νέου μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης της Anthropic, το οποίο φέρεται να κατάφερε να διεισδύσει σε ιδιαίτερα προστατευμένα πληροφοριακά συστήματα μέσα σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με ισχυρισμούς που έχουν κυκλοφορήσει σε τεχνολογικούς και κύκλους ασφαλείας, το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης φέρεται να παραβίασε σχεδόν όλα τα απόρρητα πληροφοριακά συστήματα της NSA, της Εθνικής Υπηρεσίας Ασφάλειας των ΗΠΑ, μέσα σε λίγες ώρες και όχι σε διάστημα εβδομάδων.

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BREAKING: The NSA confirms Mythos “broke into almost all of our classified systems, not in weeks, but in hours” — Polymarket (@Polymarket) June 21, 2026

Οι αναφορές αυτές αποδίδονται στον επικεφαλής της αμερικανικής υπηρεσίας κυβερνοασφάλειας, ο οποίος φέρεται να δήλωσε στον Economist ότι το μοντέλο «εισέβαλε σε σχεδόν όλα τα απόρρητα συστήματά μας, όχι σε εβδομάδες, αλλά σε ώρες».

Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί έχουν ανοίξει μεγάλη συζήτηση γύρω από το πόσο ισχυρά μπορούν να γίνουν τα σύγχρονα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης και αν στο μέλλον θα είναι σε θέση να εντοπίζουν αυτόματα ευπάθειες, να αναλύουν κώδικα και να αξιοποιούν αδυναμίες ακόμη και σε δίκτυα υψηλής προστασίας.

Η ανησυχία ενισχύεται από τη γενικότερη παγκόσμια συζήτηση για την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης. Ειδικοί προειδοποιούν ότι οι ίδιες τεχνολογίες που μπορούν να λειτουργήσουν ως ασπίδα απέναντι σε κυβερνοεπιθέσεις, θα μπορούσαν θεωρητικά να μετατραπούν και σε εργαλεία για επιθέσεις μεγάλης κλίμακας.

Τι είναι το Mythos της Anthropic

Το Mythos παρουσιάζεται ως ένα νέο, ιδιαίτερα προηγμένο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης της Anthropic, της εταιρείας που δημιούργησε το Claude AI. Σε αντίθεση με ένα απλό chatbot, έχει σχεδιαστεί για πιο σύνθετες εργασίες, όπως η ανάλυση προγραμματιστικού κώδικα, η αναζήτηση προβλημάτων και η αξιολόγηση της ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων.

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον γύρω από το Mythos αφορά τον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Ένα τέτοιο σύστημα θα μπορούσε να βοηθήσει ερευνητές και ειδικούς ασφαλείας να εντοπίζουν αδυναμίες σε δίκτυα και εφαρμογές πριν αυτές γίνουν αντικείμενο εκμετάλλευσης από κακόβουλους χρήστες.

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Ωστόσο, η ίδια δυνατότητα δημιουργεί και σοβαρά ερωτήματα. Ένα εργαλείο με τόσο ισχυρές ικανότητες θα μπορούσε θεωρητικά να χρησιμοποιηθεί για την αυτοματοποίηση κυβερνοεπιθέσεων, την αναζήτηση ευάλωτων στόχων και την παράκαμψη μηχανισμών προστασίας.

Για αυτόν τον λόγο, η ανάπτυξη τέτοιων συστημάτων γίνεται με περιορισμούς και ελεγχόμενη πρόσβαση, αντί να διατίθενται ως απλά δημόσια εργαλεία.

Με απλά λόγια, το Mythos περιγράφεται ως ένας «ψηφιακός ειδικός ασφαλείας» νέας γενιάς: ένα σύστημα που μπορεί να ενισχύσει την άμυνα απέναντι στις απειλές του κυβερνοχώρου, αλλά ταυτόχρονα φέρνει στο προσκήνιο ένα κρίσιμο ερώτημα: ποιος ελέγχει την τεχνητή νοημοσύνη όταν αποκτά τόσο μεγάλες δυνατότητες;

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