Μετά από χρόνια καθυστερήσεων στις αποπληρωμές προς πολίτες και επιχειρήσεις, τίθεται σε εφαρμογή ένα σύστημα αυξημένης εποπτείας και δημόσιας λογοδοσίας! Ο «φακός» εστιάζει σε εκείνους τους δημόσιους φορείς που καθυστερούν να εξοφλήσουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, παρότι τα κονδύλια υπάρχουν!

Η κίνηση αυτή, που θα φέρει για πρώτη φορά πλήρη εικόνα του ποιος φορέας χρωστά, πόσα και γιατί, φιλοδοξεί να αποκαταστήσει τη χαμένη αξιοπιστία του κράτους. Ωστόσο, η επιτυχία της δεν θα κριθεί από τις ανακοινώσεις αλλά από το αν οι «κακοί μαθητές» του Δημοσίου θα πάψουν να λειτουργούν με τη λογική της ατιμωρησίας.

Ήδη το αρμόδιο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων δημιούργησαν νέα ψηφιακή πλατφόρμα για την ηλεκτρονική υποβολή τιμολογίων από ιδιώτες προς φορείς του Δημοσίου.

Η στατιστική ανάλυση των στοιχείων και η επεξεργασία των δεδομένων θα οδηγήσουν σε μία σαφή αποτύπωση της κατάστασης στις αρχές του 2026. Τότε , θα υπάρχει για πρώτη φορά πλήρης και τεκμηριωμένη εικόνα σχετικά με:

• το ποιοι φορείς έχουν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις, δηλαδή οφειλές για διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών

• το ύψος των οφειλών τους, και

• τους λόγους για τους οποίους οι πληρωμές καθυστερούν, παρότι τα απαιτούμενα κονδύλια υπάρχουν και έχουν ήδη καταγραφεί στο δημόσιο χρέος.

Οι φορείς που αποδεικνύονται ασυνεπείς θα τελούν υπό αυξημένη εποπτεία, ενώ τα σχετικά στοιχεία τους θα δημοσιοποιούνται σε τακτική βάση. Στόχος είναι η διασφάλιση της διαφάνειας, της λογοδοσίας και, κυρίως, της συνέπειας του Δημοσίου απέναντι στους πολίτες και τις επιχειρήσεις.