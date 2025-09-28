Τραγικό τέλος είχε η απογευματινή βόλτα δύο ατόμων στην Εύβοια, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε γκρεμό βάθους περίπου 150 μέτρων. Ένα άτομο έχασε τη ζωή του, ενώ το άλλο τραυματίστηκε. Το περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή (28/9) το απόγευμα, στην οδό Ροβιές – Όσιος Δαυίδ, υπό συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το tvstar.gr, από τα συντρίμμια ανασύρθηκε νεκρός ο ένας εκ των δύο επιβατών. Ο οδηγός που τραυματίστηκε στην Εύβοια, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο για νοσηλεία.

Σε εξέλιξη επιχείρηση απεγκλωβισμού 2 ατόμων από γκρεμό, συνεπεία τροχαίου, στην περιοχή Ροβιές Ευβοίας. Επιχειρούν 20 #πυροσβέστες με 7 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 28, 2025

Ο οδηγός, παρά το σοκ, κατάφερε να καλέσει σε βοήθεια και ενημέρωσε την Πυροσβεστική. Λίγο μετά τις 19:30, στο σημείο έφτασαν ισχυρές δυνάμεις, αφού 20 πυροσβέστες με 7 οχήματα συμμετείχαν στην επιχείρηση απεγκλωβισμού. Η προσέγγιση του οχήματος σε τόσο δύσβατο σημείο στην Εύβοια αποδείχθηκε εξαιρετικά δύσκολη.