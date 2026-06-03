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Δεκάδες είναι οι μέδουσες που εντοπίστηκαν σε γνωστές παραλίες στην Εύβοια κατά το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος από την περιοχή της Αρκίτσας έως και την πλευρά του Αιγαίου.

Πιο συγκεκριμένα, το πρωί της Παρασκευής (29/5) πολίτες κατέγραψαν στο λιμάνι της Αρκίτσας μέδουσες του είδους Pelagia, ενώ λίγες ώρες αργότερα καταγράφηκαν αρκετές μικρές και μεσαίες μέδουσες με πορτοκαλί χρωματισμό.

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Την επόμενη μέρα, στην περιοχή Κανατάδικα Ιστιαίας στην βόρεια Εύβοια εντοπίστηκαν ακόμα δέκα μωβ μέδουσες, ενώ στην παραλία Πευκί εντοπίστηκαν 10-20 μικρές πορτοκαλί Pelagia, καθώς και λίγες μωβ, με τον αριθμό τους να αυξάνεται κατά την διάρκεια της ημέρας.

Η εικόνα ήταν σαφώς καλύτερη την Κυριακή και την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος στις παραλίες που «βλέπουν» Αιγαίο, όπως τα Ελληνικά και το Ψαροπούλι Βασιλικών.

evima.gr

Πηγή: evima.gr