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Με χειροπέδες συνελήφθη ένας 78χρονος στη Θεσσαλονίκη, καθώς φέρεται να αυτοϊκανοποιήθηκε σε δημόσιο χώρο μπροστά σε παρέα νεαρών γυναικών.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 04:00 τα ξημερώματα της Παρασκευής, στη συμβολή των οδών Εγνατίας και Αγίας Σοφίας, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

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Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ηλικιωμένος προχώρησε σε άσεμνη πράξη μπροστά σε παρέα 22χρονων γυναικών, με αποτέλεσμα να ενημερωθούν οι Αρχές και να ακολουθήσει η σύλληψή του.

Σε βάρος του 78χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.