Με χειροπέδες συνελήφθη ένας 78χρονος στη Θεσσαλονίκη, καθώς φέρεται να αυτοϊκανοποιήθηκε σε δημόσιο χώρο μπροστά σε παρέα νεαρών γυναικών.
Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 04:00 τα ξημερώματα της Παρασκευής, στη συμβολή των οδών Εγνατίας και Αγίας Σοφίας, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ηλικιωμένος προχώρησε σε άσεμνη πράξη μπροστά σε παρέα 22χρονων γυναικών, με αποτέλεσμα να ενημερωθούν οι Αρχές και να ακολουθήσει η σύλληψή του.
Σε βάρος του 78χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.