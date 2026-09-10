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Ουδεμία ένδειξη διαρροής φυσικού αερίου, ούτε οποιοδήποτε εύρημα σχετικό με το δίκτυο διανομής, έχει διαπιστωθεί από τους μέχρι στιγμής ελέγχους, που διενέργησαν τα αρμόδια συνεργεία της Εnaon ΕDA, έπειτα από κλήσεις στο Κέντρο Άμεσης Επέμβασης της εταιρείας για οσμή στην ατμόσφαιρα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, τα συνεργεία μετέβησαν άμεσα, για τους απαραίτητους τεχνικούς ελέγχους, σε περιοχές, όπως Καλαμαριά, Περαία, Θέρμη, Ταγαράδες, Ανατολική Θεσσαλονίκη, Πυλαία, Πανόραμα, Τούμπα, Κέντρο, Άνω Πόλη, Νεάπολη και Συκιές, από όπου προήλθαν μαζικές κλήσεις πολιτών.

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«Η εταιρεία βρίσκεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και λειτουργεί πάντοτε με γνώμονα τη δημόσια ασφάλεια, την προστασία του προσωπικού της και την ακεραιότητα των υποδομών της, συμβάλλοντας στην αδιάλειπτη και ασφαλή διανομή φυσικού αερίου. Υπενθυμίζεται ότι για οποιοδήποτε θέμα ασφαλείας αφορά στο δίκτυο διανομής φυσικού αερίου οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Άμεσης Επέμβασης της Enaon EDA στην τηλεφωνική γραμμή 800 1187 878 που λειτουργεί σε 24ωρη βάση» καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ