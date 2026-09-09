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Τα μέλη της επιτροπής θα επιλέξουν τις πόλεις που θα διοργανώσουν τους ευρωπαϊκούς τελικούς των ετών 2027, 2028 και 2029.

Παράλληλα, η ατζέντα περιλαμβάνει τη διαμόρφωση κανονισμών για το Nations League, καθώς και για τις διοργανώσεις γυναικών και νέων της UEFA.

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με ποδοσφαιρικό φεστιβάλ στην πλατεία Αριστοτέλους, όπου μαθητές θα συναντήσουν παλαίμαχους ποδοσφαιριστές με την παρουσία του Αλεξάντερ Τσέφεριν.

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Στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου θα βρεθεί την Τρίτη (15/9) η Θεσσαλονίκη, καθώς η πόλη θα φιλοξενήσει σημαντική συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής της UEFA.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα από τις 09:00 έως τις 13:00, με την ατζέντα να περιλαμβάνει μια σειρά από σημαντικά ζητήματα που αφορούν τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

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Μεταξύ των βασικότερων θεμάτων που θα τεθούν επί τάπητος είναι η επιλογή των πόλεων και των γηπέδων που θα φιλοξενήσουν σημαντικούς τελικούς των επόμενων ετών. Συγκεκριμένα, θα εξεταστούν οι διοργανωτές για:

Τους τελικούς του Champions League UEFA 2028 και 2029



Τους τελικούς του Europa League UEFA 2028 και 2029



Τους τελικούς του Conference League UEFA 2028 και 2029



Τους τελικούς του Champions League Γυναικών UEFA 2028 και 2029



Το Super Cup UEFA του 2027 και του 2028



Τον τελικό του Champions League Futsal UEFA 2027

Παράλληλα, στην ημερήσια διάταξη βρίσκονται και οι κανονισμοί για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα γυναικών της UEFA, καθώς και για το Nations League γυναικών και τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Γυναικών για την περίοδο 2027-29.

Στη συνεδρίαση θα συζητηθούν επίσης οι κανονισμοί των διοργανώσεων νέων ανδρών και γυναικών της UEFA για τη σεζόν 2027/28.

Ξεχωριστή θέση στην ατζέντα έχει και το Nations League της περιόδου 2026/27, με την UEFA να εξετάζει τις απαραίτητες τροποποιήσεις στους κανονισμούς και το νέο σύστημα των playoffs. Οι αλλαγές συνδέονται με τη μετάβαση στη νέα μορφή της διοργάνωσης, η οποία εγκρίθηκε τον Μάιο και προβλέπει τρεις League αντί για τέσσερις.

Φεστιβάλ γεμάτο ποδόσφαιρο στην πλατεία Αριστοτέλους

Οι δράσεις της UEFA στη Θεσσαλονίκη δεν θα περιοριστούν στη συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας θα πραγματοποιηθεί ποδοσφαιρικό φεστιβάλ στην πλατεία Αριστοτέλους, στο κέντρο της πόλης, στο πλαίσιο του προγράμματος UEFA Football in Schools.

Την έναρξη της εκδήλωσης αναμένεται να κηρύξει ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, ενώ το παρών θα δώσει και ο πρόεδρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Μάκης Γκαγκάτσης.

Στο φεστιβάλ θα συμμετάσχουν συνολικά 60 αγόρια και κορίτσια από σχολεία της Θεσσαλονίκης. Οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να βρεθούν μαζί με πρώην μεγάλους ποδοσφαιριστές από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Μεταξύ των διεθνών και Ελλήνων θρύλων που θα δώσουν το «παρών» είναι οι Όλιβερ Μπίρχοφ, Κρίστιαν Καρεμπέ, Αλιόσα Ασάνοβιτς, Ναντίν Κέσλερ, Θεόδωρος Ζαγοράκης, Άγγελος Μπασινάς, Δημήτρης Παπαδόπουλος και Δήμητρα Παντελιάδου.