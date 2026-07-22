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Αναστάτωση προκάλεσε το βράδυ της Τρίτης 22 Ιουλίου η εμφάνιση μιας αρκούδας μέσα στον οικισμό Γαρδίκι Ασπροποτάμου στα Τρίκαλα.

Σύμφωνα με κατοίκους, το άγριο ζώο κινήθηκε στους δρόμους του χωριού αναζητώντας τροφή, χωρίς να παρουσιάσει επιθετική συμπεριφορά. Οι κάτοικοι ενημερώθηκαν μεταξύ τους και παρέμειναν σε ασφαλή απόσταση μέχρι η αρκούδα να απομακρυνθεί προς τη δασική περιοχή.

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Η παρουσία της καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας σπιτιού, ενώ οι Αρχές υπενθυμίζουν στους πολίτες να μην πλησιάζουν άγρια ζώα και να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες σε περίπτωση νέας εμφάνισης.

Πηγή: Trikalavoice.gr