Ένα σοβαρό περιστατικό βίας και καταστροφής σημειώθηκε σε προάστιο της πολιτείας της Πενσιλβάνια στις ΗΠΑ, όταν ένας 48χρονος άνδρας συνελήφθη αφού φέρεται να προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στο οικογενειακό του σπίτι χρησιμοποιώντας εκσκαφέα. Το συμβάν, σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές της κομητείας Μπάτλερ, εκτυλίχθηκε λίγα λεπτά μετά από έντονη λογομαχία με τη σύζυγό του, η οποία του ανακοίνωσε ότι ο γάμος τους είχε λήξει.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ο άνδρας είχε επιστρέψει στο σπίτι έπειτα από νύχτα κατανάλωσης αλκοόλ, γεγονός που φέρεται να επιδείνωσε την ένταση ανάμεσα στο ζευγάρι. Η σύζυγος κατέθεσε ότι η κατάσταση ξέφυγε γρήγορα από τον έλεγχο, καθώς ο κατηγορούμενος αντέδρασε με απειλές και έντονη επιθετικότητα. Λίγο πριν την καταστροφή, φέρεται να της είπε ότι αν ο γάμος τους είχε πραγματικά τελειώσει, θα κατέστρεφε το σπίτι.

Μέσα σε λίγα λεπτά, ο 48χρονος φέρεται να επιβιβάστηκε σε εκσκαφέα τύπου Kubota που βρισκόταν στο σημείο και να άρχισε να κατεδαφίζει τμήματα του πίσω μέρους της κατοικίας. Το πιο ανησυχητικό στοιχείο της υπόθεσης είναι ότι εκείνη τη στιγμή μέσα στο σπίτι βρίσκονταν η σύζυγός του και οι δύο ανήλικες κόρες τους. Οι αρχές αναφέρουν ότι η δράση του προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές, σε βαθμό που πλέον εγείρονται σοβαρές ανησυχίες για τη στατική επάρκεια του κτιρίου.

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, κλήθηκε η άμεση επέμβαση μέσω του 911, με τους τηλεφωνητές να ακούν ζωντανά τις φωνές και τον ήχο του μηχανήματος να καταστρέφει το σπίτι. Το περιστατικό κατεγράφη επίσης από εναέρια μέσα επιτήρησης, τα οποία αποτύπωσαν το μέγεθος της καταστροφής.

Μετά τη διακοπή της καταστροφής, ο άνδρας φέρεται να επέστρεψε στο εσωτερικό της κατοικίας, να πήρε προσωπικά αντικείμενα και να αποχώρησε από το σημείο, πριν εντοπιστεί και συλληφθεί από τις αρχές στην περιοχή Fawn Township. Σε βάρος του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για πρόκληση εκτεταμένης καταστροφής, έκθεση άλλων σε κίνδυνο και διατάραξη δημόσιας τάξης.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη αίσθηση στην τοπική κοινωνία, με κατοίκους να δηλώνουν σοκαρισμένοι από την έκταση της βίας. Η σύζυγός του, σύμφωνα με τις αρχές, εξετάζει το ενδεχόμενο έκδοσης δικαστικής εντολής προστασίας, ενώ η προκαταρκτική ακρόαση έχει οριστεί για τις 9 Ιουνίου.