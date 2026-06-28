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Τη διαφωνία της με τη συνέντευξη που παραχώρησε ο Άδωνις Γεωργιάδης στον Στέφανο Κασσελάκη εξέφρασε η Θεοδώρα Τζάκρη, δηλώνοντας ότι δεν είχε ερωτηθεί σχετικά. Στη συγκεκριμένη δήλωση αναφέρθηκε ο υπουργός Υγείας και μέσω ανάρτησης σχολίασε σκωπτικά τα σενάρια επιστροφής της στο ΠΑΣΟΚ, λέγοντας ότι το κόμμα δεν θα ήθελε να χάσει «τέτοιο κελεπούρι».

Η βουλευτής, η οποία βρέθηκε σε πάνελ του OPEN, ερωτήθηκε για τη συνέντευξη που έδωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης στον Στέφανο Κασσελάκη και απάντησε: «Δεν ρωτήθηκα, δεν είναι κάτι με το οποίο συμφωνώ».

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Με αφορμή τη δήλωσή της, ο υπουργός Υγείας προχώρησε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία αναφέρθηκε εκτενώς στην πολιτική διαδρομή της κ. Τζάκρη, από το ΠΑΣΟΚ στον ΣΥΡΙΖΑ και στη συνέχεια στο κόμμα του Στέφανου Κασσελάκη.

Παράλληλα, υπερασπίστηκε τη συνέντευξη που παραχώρησε στον κ. Κασσελάκη, σημειώνοντας ότι «η συζήτηση αυτή πήγε εξαιρετικά καλά και πιστεύω ότι ανέδειξε έναν πολιτικό πολιτισμό τον οποίο τελικά τον χρειαζόμαστε».

Ο κ. Γεωργιάδης σχολίασε επίσης τη στάση της κ. Τζάκρη απέναντι στη συνέντευξη, γράφοντας ότι «δήλωσε σήμερα το πρωί λοιπόν στο OPEN ότι διαφωνεί με την συνέντευξη που έδωσα στον (έως σήμερα) Πρόεδρό της».

Στην ίδια ανάρτηση αναφέρθηκε και στα σενάρια επιστροφής της στο ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι ενδέχεται να αλλάξουν σχετική διάταξη του καταστατικού τους για να μπορέσουν να την εντάξουν ξανά στις τάξεις τους, ώστε να «μήν τυχόν και χάσουν τέτοιο κελεπούρι».

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«Σήμερα το πρωί η Θεοδώρα Τζάκρη η βουλευτής που ετοιμάζεται να ξαναγυρίσει στο ΠΑΣΟΚ

αφού το είχε εγκαταλείψει στην δυσκολότερη του στιγμή και τους είχε καταγγείλει ως υποχωρητικούς έναντι των δανειστών, για να πάει στον ΣΥΡΙΖΑ του Αλέξη Τσίπρα διότι ήταν «αντιμνημονιακή», αλλά που τελικά έχει υπερψηφίσει και τα 3 Μνημόνια και που μετά εγκατέλειψε τον Σύριζα, για να πάει να γίνει αντιπρόεδρος του Στέφανου Κασσελάκη τον οποίο θα είχε ήδη εγκαταλείψει για τον Νίκο Ανδρουλάκη εάν δεν είχαν βάλει διάταξη στο Καταστατικό τους για το όριο χρόνου που μπορεί να συμπληρώσει ένας βουλευτής, όριο το οποίο έχει ξεπεράσει η κα Τζάκρη και το οποίο θα αλλάξουν για μπορέσουν να την πάρουν πίσω στο Πασόκ μήν τυχόν και χάσουν τέτοιο κελεπούρι (αν ζαλιστήκατε σας ζητώ συγγνώμη, αλλά όλοι αυτοί με έλεγαν κωλοτούμπα επειδή αφού με διέγραψαν από τον ΛΑόΣ, πήγα στη ΝΔ παραδίδοντας και την βουλευτική μου έδρα…) δήλωσε σήμερα το πρωί λοιπόν στο OPEN ότι διαφωνεί με την συνέντευξη που έδωσα στον (έως σήμερα) Πρόεδρό της….και όμως η συζήτηση αυτή πήγε εξαιρετικά καλά και πιστεύω ότι ανέδειξε έναν πολιτικό πολιτισμό τον οποίο τελικά τον χρειαζόμαστε και τον οποίο προφανώς δεν καταλαβαίνει η κα Τζάκρη που μάλλον δεν τα πάει καλά με τις ξένες γλώσσες….απορώ με το μυαλό που έχουν πάντως εκεί στο Πασόκ και πώς ξεχνάνε τόσο γρήγορα…»

Σήμερα το πρωί η @tzakri η βουλευτής που ετοιμάζεται να ξαναγυρίσει στο @pasok αφού το είχε εγκαταλείψει στην δυσκολότερη του στιγμή και τους είχε καταγγείλει ως υποχωρητικούς έναντι των δανειστών, για να πάει στον @syriza_gr του @atsipras διότι ήταν «αντιμνημονιακή», αλλά που… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) June 28, 2026