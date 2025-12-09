Εξοργισμένος με τους μουσικούς του εμφανίστηκε ο Βαλάντης ο οποιος φαίνεται σε βίντεο που ανέβηκε στο TikTok να φτύνει στη σκηνή την ώρα που βρίσκεται στη σκηνή με τον Σάκη Αρσενίου που συνεργάζονται αυτή την περίοδο.

Μάλιστα στο βίντεο φαίνεται ότι φτύνει προς το μέρος των μουσικών με τον Σάκη Αρσενίου, που στεκόταν δίπλα του να προσπαθεί να τον σταματήσει λέγοντας του «Βαλάντη». Ο τραγουδιστής όμως δεν κατάφερε να κρύψει τον εκνευρισμό του.

Ο Βαλάντης μίλησε σε πρωινή εκπομπή υποστήριξε αρχικά ότι έφτυσε την τσίχλα του αν και παραδέχτηκε ότι εκνευρίστηκε κατά τη διάρκεια που βρισκόταν στην πίστα.

«Έφτυσα την τσίχλα μου. Αυτό έχει γίνει περίπου πριν από έναν μήνα. Η νύχτα είναι πολύ δύσκολη, είναι πολύ δύσκολο να πληρώσουν μουσικούς, γίνονται ελάχιστες πρόβες. Απλά σέβομαι τη μουσική και την υπηρετώ. Την τσίχλα τη μασάμε για τους σιαγώνες μύες. Είδα τον εαυτό μου και νιώθω την ανάγκη να ζητήσω συγγνώμη για την εικόνα που είδατε και για τον εκνευρισμό μου. Γίνεται συνέχεια αυτό, κάποιος δεν κάνει καλά τη δουλειά του. Την ώρα που είμαι τσαντισμένος, η τσίχλα έγινε κομμάτια και με ενοχλούσε» είπε.



Στη συνέχεια ζήτησε συγγνώμη για την εικόνα που παρουσιάστηκε λέγοντας «δέχομαι ότι ήταν αγενής η εικόνα, ζητώ συγγνώμη γι’ αυτό που είδατε». Κι άλλοι καλλιτέχνες έχουν τσαντιστεί και έχουν φύγει από πίστα. Όταν βρίσκομαι σε έναν χώρο σαν καλλιτέχνης μπορώ να εκφραστώ όπως θέλω εγώ. Μην κρίνετε πια τον καλλιτέχνη. Μην δικάζετε έναν άνθρωπο για μία πράξη»