Νέες αποκαλύψεις, για παράνομη διακίνηση υγραερίου από τον ιδιοκτήτη της Βιολάντα, έρχονται στη δημοσιότητα από τον ΑΝΤ1, ρεποσρτάζ του οποίου υποστηρίζει ότι είχε ελεγθεί στο παρελθόν για παράνομη διακίνηση βιομηχανικού υγραερίου.

Η γενική διεύθυνση τελωνείων και ΕΦΛ του τελωνείου Λάρισας έχει παραπέμψει σε δίκη 5 άτομα, μεταξύ των οποίων και του ιδιοκτήτη της «Βιολάντα», για την έκδοση τιμολογίων αγοράς υγραερίου που αφορούσαν την διακίνηση 7 τόνων υγραερίου που εμφανίσθηκε ως βιομηχανικό αλλά είχε διατεθεί σε πρατήρια της περιοχής της Θεσσαλίας και τη Στερεάς Ελλάδας.

Advertisement

Advertisement

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως οι υπεύθυνοι της Βιολάντα και μιας ακόμη εταιρεία του ομίλου, δήλωναν ότι αγόραζαν βιομηχανικό υγραέριο, το οποίο στην πραγματικότητα δινόταν στα πρατήρια, και έτσι εισέπρατταν την διαφορά το φόρου, δηλαδή 360 ευρώ τον τόνο. Η εταιρεία ωστόσο συμμορφώθηκε και πλήρωσε τα πρόστιμα.

Νέο κλιμάκιο της ΔΑΕΕ στα Τρίκαλα

Τα έγγραφα του μοιραίου εργοστασίου «Βιολάντα», «χτενίζουν» οι αρχές για να καταφέρουν να συγκεντρώσουν όλα τα στοιχεία ώστε να καταλήξουν σε πόρισμα για τα αίτια που οδήγησαν στο θάνατο 5 εργαζόμενες γυναίκες και να αποδωθούν ευθύνες για την έκρηξη.

Κλιμάκιο της ΔΑΕΕ έφτασε χθες Τετάρτη στα Τρίκαλα και σήμερα αναμένεται να πάρει και άλλες καταθέσεις -περισσότερο τεχνικού χαρακτήρα αυτή τη φορά- με σκοπό να φωτιστούν όλα τα «σκοτεινά» σημεία της υπόθεσης.

Μηχανολόγοι, εγκαταστάτες και υπεύθυνοι εταιρειών που πιστοποίησαν την καλή λειτουργεία των μοιραίων δεξαμενών προπανίου αλλά και των σωληνώσεων της Βιολάντα, αναμένεται να καταθέσουν στις αρχές τις επόμενες ώρες. Υπενθυμίζεται πως κατά την έρευνα, διαπιστώθηκαν παραλήψεις και παρατυπίες τόσο στις δεξαμενές όσο και στα μέτρα ασφαλείας τα οποία θα «προέβλεπαν» τη διαρροή του προπανίου η οποία προκάλεσε και την έκρηξη.

Αν και ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα υπέδειξε τον μηχανολόγο που φέρεται πως έκανε την εγκατάσταση των 2 υπέργειων δεξαμενών και των σωληνώσεων, ο συγκεκριμένος άνθρωπος αρνείται πως είχε αναλάβει το έργο. Υποστηρίζει μάλιστα πως κατά τη διάρκεια των εργασιών, εκείνος βρίσκονταν στη Θεσσαλονίκη και όχι στα Τρίκαλα.

Οι αρχές επικεντρώνονται στους συγκεκριμένους επαγγελματίες, μετά από την μελέτη των 5 τόμων εγγράφων που κατασχέθηκαν από τη «Βιολάντα».