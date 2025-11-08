Σταθερός στη θέση του ότι δεν ενεπλάκη στο αιματηρό περιστατικό στα Βορίζια παραμένει ο 48χρονος που συνελήφθη ως ένα από τα άτομα που εμφανίζονται σε βίντεο με τους πυροβολισμούς.

«Δεν έπιασα ποτέ όπλο, δεν πυροβόλησα, δεν ήθελα ποτέ να συμβούν όλα αυτά», δήλωσε μέσω κοντινού του προσώπου στο Mega, επιμένοντας ότι την ώρα των πυροβολισμών στο σημείο βρίσκονταν και αστυνομικοί λόγω της προηγούμενης έκρηξης στο χωριό.

Advertisement

Advertisement

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και ο γαμπρός του Φανούρη Καργάκη, που επίσης αρνείται ότι πυροβόλησε με καλάσνικοφ στο επεισόδιο, όπου έχασε τη ζωή της η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη.

Οι έρευνες στρέφονται στις φυλακές Αλικαρνασσού

Η έρευνα των Αρχών για την τοποθέτηση της βόμβας στο σπίτι μέλους της οικογένειας Φραγκιαδάκη, πριν το μακελειό, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Τρεις συγγενείς του Φανούρη Καργάκη, κρατούμενοι στις φυλακές Αλικαρνασσού, εξετάζονται μαζί με άλλα δύο άτομα που επίσης βρίσκονται εκεί για άλλες υποθέσεις. Οι ανακριτικές αρχές αναζητούν το ποιος έδωσε την εντολή για την τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού, ποιος τον κατασκεύασε και ποιος τον τοποθέτησε στο σημείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, οι Αρχές βρίσκονται κοντά στην αποκάλυψη των προσώπων που συνδέονται με τη βόμβα, με τα μέχρι στιγμής στοιχεία να δείχνουν ότι ο φυσικός αυτουργός πιθανόν ανήκει στην οικογένεια Καργάκη.

Μεταγωγές υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας

Συνοδεία βαριά οπλισμένων αστυνομικών της ΕΚΑΜ, πρόσωπο από το στενό περιβάλλον του 39χρονου θύματος μεταφέρθηκε από τις φυλακές Αλικαρνασσού στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου. Αντίστοιχη μεταγωγή έγινε και για άλλα δύο άτομα από το ίδιο περιβάλλον, επίσης κρατούμενα για ζωοκλοπές και άλλα αδικήματα.

Advertisement

Οι κρατούμενοι εξετάστηκαν από την ανακρίτρια, ενώ από έρευνες στα κελιά τους εντοπίστηκαν μαχαίρια και κινητά τηλέφωνα που εξετάζονται στα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Έρευνες στα βουνά για τα όπλα του μακελειού

Μία εβδομάδα μετά το αιματηρό περιστατικό, οι Αρχές συνεχίζουν να αναζητούν τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στις δύο δολοφονίες, ελπίζοντας να εντοπίσουν στοιχεία που θα οδηγήσουν στους δράστες.

«Υπάρχουν μαρτυρίες που βοηθούν να ξεκαθαρίσει η κατάσταση, χωρίς όμως να γνωρίζουμε ακόμη τον ρόλο κάθε εμπλεκόμενου», δήλωσε στο ΕΡΤnews η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου.

Στην Κρήτη έχουν σταλεί περίπου 50 αστυνομικοί για να ενισχύσουν τις ειδικές μονάδες ΕΚΑΜ και ΟΠΚΕ, που “χτενίζουν” την ορεινή περιοχή για τον εντοπισμό του οπλισμού.

Advertisement

Πέπλο σιωπής σκεπάζει το χωριό

Στα Βορίζια επικρατεί βαρύ κλίμα. Τα καφενεία και τα καταστήματα είναι κλειστά, ενώ οι κάτοικοι αποφεύγουν τις κοινωνικές συναναστροφές. Στο σημείο όπου έπεσε νεκρή η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη έχουν τοποθετηθεί λουλούδια και ένα καντηλάκι.