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Δεν έχουν προκύψει μέχρι στιγμής στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η Άλις Χουάνγκ, Κινέζα επιχειρηματίας που φέρεται να διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση με τον επικεφαλής της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, λειτουργούσε ως πράκτορας των κινεζικών υπηρεσιών πληροφοριών με στόχο τη συλλογή ευαίσθητων πληροφοριών από τον Αμερικανό επιχειρηματία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, το οποίο επικαλείται πηγές που έχουν γνώση απόρρητης ενημέρωσης προς συνεργάτες μελών του αμερικανικού Κογκρέσου, οι μέχρι τώρα έρευνες των αμερικανικών υπηρεσιών δεν καταδεικνύουν ότι η σχέση της Άλις Χουάνγκ με τον επικεφαλής της Nvidia αποτελούσε μέρος οργανωμένης επιχείρησης κατασκοπείας από την πλευρά του Πεκίνου.

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Αντίθετα, τα διαθέσιμα στοιχεία αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο η σχέση τους να είχε αποκλειστικά προσωπικό και ερωτικό χαρακτήρα, χωρίς να συνδέεται με κάποια συντονισμένη προσπάθεια των κινεζικών αρχών.

Οι ίδιες πηγές, ωστόσο, διευκρινίζουν ότι η αξιολόγηση αυτή δεν είναι οριστική και ενδέχεται να μεταβληθεί εάν προκύψουν νέα δεδομένα.

Η απόρρητη ενημέρωση στο Κογκρέσο

Η ενημέρωση των συνεργατών των μελών του Κογκρέσου πραγματοποιήθηκε την Τρίτη και είχε περισσότερο ενημερωτικό χαρακτήρα, χωρίς να περιλαμβάνει αναλυτική παρουσίαση όλων των ευρημάτων των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών.

Η εξέλιξη αυτή σημειώθηκε μία ημέρα μετά την επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του επικεφαλής της Nvidia, έπειτα από παρεμβάσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ο τελευταίος είχε διαβεβαιώσει την εταιρεία ότι ο Χουάνγκ δεν αποτελεί κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ.

Υπενθυμίζεται ότι ο επικεφαλής της Nvidia είχε αποχωρήσει νωρίτερα τον Νοέμβριο, εν μέσω δημοσιευμάτων που ανέφεραν ότι το διοικητικό συμβούλιο εξέταζε το ενδεχόμενο απομάκρυνσής του. Παράλληλα, είχαν δει το φως της δημοσιότητας πληροφορίες για εξωσυζυγικές σχέσεις του, μεταξύ των οποίων και μία με γυναίκα που εργαζόταν στον ίδιο τεχνολογικό όμιλο.

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Οι επαφές της Χουάνγκ με τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών

Πρόσωπα από το περιβάλλον του Τζένσεν Χουάνγκ υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν πως η Άλις Χουάνγκ ενεργούσε ως κατάσκοπος ή ότι η διοίκηση της Nvidia γνώριζε για τις καταγγελλόμενες παράνομες μεταφορές μικροτσίπ προς την Κίνα.

Ωστόσο, πρώην και νυν αξιωματούχοι των ΗΠΑ έχουν εκφράσει προβληματισμό για τις πιθανές επιπτώσεις της συγκεκριμένης σχέσης στην εθνική ασφάλεια. Όπως επισημαίνουν, ακόμη και αν δεν αποδειχθεί ότι ανταλλάχθηκαν ευαίσθητες πληροφορίες, η στενή προσωπική σχέση ενός από τους ισχυρότερους επιχειρηματίες της Αμερικής με πρόσωπο που διατηρούσε επαφές με τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών δημιουργεί δυνητικούς κινδύνους.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να αναφέρθηκαν στην ενημέρωση του Κογκρέσου, το κινεζικό υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας (MSS), η βασική υπηρεσία πληροφοριών της χώρας, είχε προσεγγίσει την Άλις Χουάνγκ ζητώντας της να παρέχει πληροφορίες, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που απορρέουν από την κινεζική νομοθεσία.

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Οι επαφές της με την υπηρεσία φέρεται να συνεχίστηκαν και κατά τη διάρκεια της σχέσης της με τον επικεφαλής της Nvidia. Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι αμερικανικές υπηρεσίες δεν έχουν εντοπίσει στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι διαβίβασε πληροφορίες ουσιαστικής αξίας στο Πεκίνο.

Στην ίδια ενημέρωση έγινε αναφορά και στον Κανγκ Γουέι, ο οποίος φέρεται να είναι σύζυγος της Άλις Χουάνγκ. Αμερικανοί αξιωματούχοι τον περιέγραψαν ως συνεργάτη των κινεζικών υπηρεσιών πληροφοριών, με τον οποίο η ίδια διατηρούσε συχνή επικοινωνία.

Πρόσωπα που γνωρίζουν και τους δύο έχουν αναφέρει στη Wall Street Journal ότι η Άλις Χουάνγκ και ο Κανγκ Γουέι είναι παντρεμένοι.

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Το απόρρητο υπόμνημα και ο Τραμπ

Η υπόθεση είχε απασχολήσει τον Λευκό Οίκο ήδη από την περασμένη άνοιξη. Τότε, ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας και υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, είχε αναλάβει την εποπτεία της σύνταξης απόρρητου υπομνήματος σχετικά με τη σχέση της Άλις Χουάνγκ με τον επικεφαλής της Nvidia.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ενημερωθεί τουλάχιστον δύο φορές για τους σχετικούς προβληματισμούς, την ώρα που διατηρούσε στενές επαφές με τον Τζένσεν Χουάνγκ. Ο τελευταίος είχε αποκτήσει σημαντικό ρόλο στις συζητήσεις για τη διαμόρφωση της αμερικανικής στρατηγικής στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Στην απόρρητη ενημέρωση της Τρίτης συμμετείχαν στελέχη των Επιτροπών Πληροφοριών της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας, καθώς και εκπρόσωποι της ηγεσίας των δύο νομοθετικών σωμάτων.

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Από την πλευρά της κυβέρνησης έλαβαν μέρος αξιωματούχοι της CIA, του FBI, του Γραφείου του Διευθυντή Εθνικών Πληροφοριών και της Υπηρεσίας Εθνικής Ασφάλειας (NSA).

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Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε έπειτα από αρκετές εβδομάδες έντονων εικασιών σχετικά με τη φύση της σχέσης του επικεφαλής της Nvidia με την Άλις Χουάνγκ.

Στο εσωτερικό των αμερικανικών υπηρεσιών υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις ως προς το πώς πρέπει να αξιολογηθούν οι επαφές της με την Κίνα. Ορισμένοι αξιωματούχοι θεωρούν ότι οποιαδήποτε διαβίβαση πληροφοριών προς το Πεκίνο θα μπορούσε να συνιστά κατασκοπευτική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από τα κίνητρα.

Άλλοι εκτιμούν ότι οι επαφές της με τις κινεζικές υπηρεσίες ενδέχεται να συνδέονταν με το επιχειρηματικό της περιβάλλον, καθώς στην Κίνα τα υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων συχνά καλούνται να διατηρούν σχέσεις με τους κρατικούς μηχανισμούς εθνικής ασφάλειας.

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Ερευνες για την παράνομη διοχέτευση μικροτσίπ στην Κίνα

Παρά την απουσία ενδείξεων για κατασκοπευτική δράση της Άλις Χουάνγκ, οι αμερικανικές αρχές εξακολουθούν να εξετάζουν εάν η προσωπική της σχέση με τον Τζένσεν Χουάνγκ συνδέεται με την υπόθεση της φερόμενης παράνομης μεταφοράς προηγμένων μικροτσίπ της Nvidia στην Κίνα.

Οι έρευνες επικεντρώνονται στο ενδεχόμενο να παρακάμφθηκαν οι αμερικανικοί περιορισμοί στις εξαγωγές προηγμένης τεχνολογίας, οι οποίοι έχουν επιβληθεί με στόχο να περιοριστεί η πρόσβαση της Κίνας σε κρίσιμα τεχνολογικά προϊόντα.

Παράλληλα, το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia συνεχίζει τη δική του εσωτερική έρευνα για την υπόθεση. Μάλιστα, ο διευθυντής Εθνικών Πληροφοριών των ΗΠΑ, Τζέι Κλέιτον, έχει ζητήσει από την εταιρεία να μην εγκαταλείψει τη διαδικασία διερεύνησης.

Η Άλις Χουάνγκ είχε διατελέσει υψηλόβαθμο στέλεχος της Megaspeed International, εταιρείας που συνεργάζεται με τη Nvidia και βρίσκεται στο επίκεντρο καταγγελιών για παράνομη προώθηση μικροτσίπ του αμερικανικού ομίλου προς την κινεζική αγορά.

Το ζήτημα έχει προκαλέσει ενδιαφέρον και στο Κογκρέσο, με μέλη του να ζητούν περισσότερες διευκρινίσεις για τη σχέση της με τον Τζένσεν Χουάνγκ.

Την ίδια στιγμή, η ίδια βρίσκεται στο επίκεντρο δύο ερευνών του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης, οι οποίες αφορούν την καταγγελλόμενη παράνομη διοχέτευση μικροτσίπ σε μη επιτρεπόμενους προορισμούς από τη Megaspeed, αλλά και από μία ακόμη εταιρεία, τη Super Micro.

Στο Καπιτώλιο ο Τζένσεν Χουάνγκ για εξηγήσεις

Οι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση έρχονται λίγο πριν από τις προγραμματισμένες εμφανίσεις του επικεφαλής της Nvidia στο αμερικανικό Κογκρέσο.

Ο Τζένσεν Χουάνγκ αναμένεται την Τρίτη 1η Δεκεμβρίου να συμμετάσχει σε κλειστές συναντήσεις με τρεις επιτροπές της Βουλής των Αντιπροσώπων, μεταξύ των οποίων και η Επιτροπή Πληροφοριών, προκειμένου να απαντήσει σε ερωτήματα σχετικά με τις δραστηριότητες της εταιρείας και τις υπό διερεύνηση υποθέσεις.

Δύο ημέρες αργότερα, στις 3 Δεκεμβρίου, έχει προγραμματιστεί να εμφανιστεί ενώπιον της Επιτροπής Τραπεζικών Υποθέσεων της Γερουσίας, σε δημόσια ακρόαση.

Οι επόμενες αυτές διαδικασίες αναμένεται να ρίξουν περισσότερο φως στις καταγγελίες για τις εξαγωγές μικροτσίπ προς την Κίνα, αλλά και στις ανησυχίες που έχουν διατυπωθεί σχετικά με τις επαφές προσώπων του επιχειρηματικού περιβάλλοντος της Nvidia με τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών.