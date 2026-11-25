Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Ντόναλντ Τραμπ παρενέβη προσωπικά στη διοίκηση της εταιρείας Nvidia, εξασφαλίζοντας την παραμονή του Τζένσεν Χουάνγκ στην ηγεσία της παρά τις καταγγελίες για προσωπικές σχέσεις και πιθανή έκθεση σε ξένη επιρροή.

Η κίνηση αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τους Δημοκρατικούς, οι οποίοι προετοιμάζουν κοινοβουλευτική έρευνα για πιθανή κατάχρηση εξουσίας και σύγκρουση συμφερόντων.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος προχώρησε σε σειρά άλλων παρεμβάσεων, όπως η κριτική κατά του κυβερνήτη της Καλιφόρνιας για τη θανατική ποινή και η απόφαση αναστολής περιβαλλοντικού σχεδίου στην Αϊόβα.

Επιπλέον, ο Τραμπ ανακοίνωσε την απονομή του Προεδρικού Μεταλλίου της Ελευθερίας στον Ρούντι Τζουλιάνι, ενισχύοντας τον προβληματισμό για τη χρήση της κρατικής εξουσίας προς όφελος πολιτικών συμμάχων.

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Η πρόσφατη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τους ηγέτες της Ρωσίας και της Κίνας έστειλε, σύμφωνα με την ανάλυση του CNN, ένα σαφές μήνυμα: οι ισχυροί μπορούν να επιβάλλουν τη θέλησή τους και να ενεργούν χωρίς ουσιαστικούς περιορισμούς.

Ο Αμερικανός πρόεδρος φρόντισε να επιβεβαιώσει αυτή την αντίληψη, παρεμβαίνοντας σε μία από τις σημαντικότερες επιχειρηματικές υποθέσεις των τελευταίων ημερών, που αφορά την ηγεσία της Nvidia και τον επικεφαλής της, Τζένσεν Χουάνγκ.

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Ο Τραμπ δεν δίστασε να περιγράψει δημόσια τον τρόπο με τον οποίο αξιοποίησε την προεδρική του επιρροή, προκειμένου να διασφαλίσει την επιστροφή του Χουάνγκ στην κορυφή της εταιρείας, η οποία συγκαταλέγεται στις πολυτιμότερες επιχειρήσεις παγκοσμίως.

Μάλιστα, παρομοίασε τον επικεφαλής της Nvidia με έναν κορυφαίο αθλητή του μπέιζμπολ, υποστηρίζοντας ουσιαστικά ότι η παρουσία του είναι υπερβολικά σημαντική για την αμερικανική οικονομία και την αμυντική βιομηχανία, ώστε να τεθεί εκτός παιχνιδιού. «Το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε να κάνει αυτό που θέλαμε», δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος σε συνέντευξή του στο CNBC.

Η εξέλιξη συνοδεύτηκε από εντυπωσιακή άνοδο της μετοχής της Nvidia, γεγονός που συνέβαλε στην αποκλιμάκωση των ανησυχιών του Τραμπ για την πορεία των χρηματιστηρίων, τις οποίες είχε εκφράσει επανειλημμένα μέσω αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ωστόσο, η υπόθεση Χουάνγκ δεν περιορίζεται σε μια επιχειρηματική διαφωνία. Ο επικεφαλής της Nvidia βρέθηκε στο επίκεντρο καταγγελιών σχετικά με προσωπικές σχέσεις του, καθώς μία γυναίκα με την οποία φέρεται να διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση παρουσιάστηκε ως πιθανή επαφή των κινεζικών μυστικών υπηρεσιών. Παράλληλα, υπήρξαν αναφορές για δεύτερη σχέση με εργαζόμενη στην εταιρεία.

Ο Τραμπ, ωστόσο, εμφανίστηκε να υποβαθμίζει τη σοβαρότητα των συγκεκριμένων ισχυρισμών, απορρίπτοντας τις ανησυχίες για πιθανή έκθεση του Χουάνγκ σε ξένη επιρροή ή εκβιασμό.

Την ίδια στιγμή, ο διευθυντής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών των ΗΠΑ, Τζέι Κλέιτον, δήλωσε την Κυριακή στην εκπομπή «State of the Union» του CNN ότι η Κίνα είχε καταφέρει να αποκτήσει παράνομα προηγμένα τσιπ της Nvidia, παρά τους αμερικανικούς περιορισμούς στις εξαγωγές, οι οποίοι έχουν θεσπιστεί ακριβώς για να αποτρέπουν τέτοιου είδους συναλλαγές.

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Η στενή σχέση ανάμεσα στον Αμερικανό πρόεδρο και έναν επιχειρηματικό κολοσσό που υπόκειται στην εποπτεία της κυβέρνησης αναμένεται, σύμφωνα με το CNN, να αποτελέσει αντικείμενο πολιτικής και κοινοβουλευτικής διερεύνησης. Οι Δημοκρατικοί προετοιμάζονται να εξετάσουν σειρά υποθέσεων που θεωρούν ότι εγείρουν ζητήματα σύγκρουσης συμφερόντων και κατάχρησης εξουσίας.

«Ζούμε σε κάτι που θυμίζει ένα μοναρχικό εταιρικό κράτος, όπου οι επιχειρήσεις κάνουν ό,τι θέλουν με την κυβέρνηση και στη συνέχεια ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών παρεμβαίνει ακόμη και στις συνεδριάσεις των διοικητικών συμβουλίων», δήλωσε στο CNN ο βουλευτής Τζέιμι Ράσκιν, ο οποίος αναμένεται να αναλάβει την προεδρία της Επιτροπής Δικαιοσύνης της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Οι παρεμβάσεις Τραμπ και πέρα από τη Nvidia

Η επίδειξη ισχύος του Αμερικανού προέδρου δεν περιορίστηκε στην υπόθεση της Nvidia.

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Τη Δευτέρα, ο Τραμπ επισκέφθηκε το υπουργείο Δικαιοσύνης, σε μια κίνηση με έντονο πολιτικό συμβολισμό, προκειμένου να επικρίνει τον απερχόμενο Δημοκρατικό κυβερνήτη της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, για την απόφασή του να μετατρέψει εκατοντάδες θανατικές ποινές.

Η αντιπαράθεση γύρω από τη θανατική ποινή αποτελεί ένα ζήτημα για το οποίο υπάρχει εύλογη πολιτική και κοινωνική συζήτηση. Ο Νιούσομ, πιθανός διεκδικητής του χρίσματος των Δημοκρατικών για τις προεδρικές εκλογές του 2028, υποστηρίζει ότι η θανατική ποινή δεν συνάδει με τις αξίες της Καλιφόρνιας και υπονομεύει τις αρχές του δικαστικού συστήματος.

Ο Τραμπ, από την πλευρά του, έδωσε τον λόγο σε συγγενείς θυμάτων εγκληματικών ενεργειών, οι οποίοι εξέφρασαν την αντίθεσή τους στην απόφαση του κυβερνήτη. Ανάμεσά τους ήταν η Σάντι Φρεντ, μητέρα του οκτάχρονου Μάικλ Λάιονς, ο οποίος είχε βιαστεί, βασανιστεί και δολοφονηθεί το 1996.

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«Δεν θα καταλάβετε ποτέ τον αδιανόητο πόνο στον οποίο υποβάλλετε αυτές τις οικογένειες», ανέφερε η Φρεντ, απευθυνόμενη δημόσια στον Νιούσομ.

Για το CNN, ωστόσο, το σημαντικότερο στοιχείο της παρέμβασης δεν ήταν τόσο το περιεχόμενο της ομιλίας του Τραμπ όσο η επιλογή του χώρου. Η παρουσία του στο υπουργείο Δικαιοσύνης ερμηνεύεται ως μια ακόμη ένδειξη ότι ο πρόεδρος επιχειρεί να καταργήσει στην πράξη τα παραδοσιακά όρια ανάμεσα στον Λευκό Οίκο και μια υπηρεσία που οφείλει να λειτουργεί ανεξάρτητα από τις πολιτικές αντιπαραθέσεις.

Η κίνηση αυτή εκλαμβάνεται επίσης ως προειδοποίηση ότι ο Τραμπ προτίθεται να αξιοποιήσει τους κρατικούς μηχανισμούς για να περιορίσει τις πολιτικές προοπτικές των Δημοκρατικών ενόψει των εκλογών του 2028. Άλλωστε, δεν είναι η πρώτη φορά που το υπουργείο Δικαιοσύνης βρίσκεται στο επίκεντρο κατηγοριών για πολιτική εργαλειοποίηση, με χαρακτηριστική περίπτωση την υπόθεση του πρώην διευθυντή του FBI, Τζέιμς Κόμεϊ.

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Ο Νιούσομ απάντησε στις επικρίσεις, υποστηρίζοντας ότι δεν πρόκειται να δεχθεί μαθήματα λογοδοσίας από έναν πρόεδρο ο οποίος, όπως ανέφερε, έχει χρησιμοποιήσει το δικαίωμα απονομής χάριτος για να εξυπηρετήσει πλούσιους φίλους και επιχειρηματικούς συνεργάτες.

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«Η δικαιοσύνη πρέπει να αφορά τους ανθρώπους που υπηρετούμε και όχι τα πολιτικά συμφέροντα όσων βρίσκονται στην εξουσία», τόνισε χαρακτηριστικά.

Η υπόθεση της Αϊόβα και η βράβευση του Ρούντι Τζουλιάνι

Μια ακόμη παρέμβαση του Τραμπ τη Δευτέρα αφορούσε ένα σχέδιο του αμερικανικού στρατού στην Αϊόβα, το οποίο προέβλεπε την ελεγχόμενη ανατίναξη σχεδόν πέντε τόνων επικίνδυνων υλικών.

Το σχέδιο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία, καθώς εκφράστηκαν φόβοι για πιθανή περιβαλλοντική μόλυνση από μόλυβδο. Ο Αμερικανός πρόεδρος αποφάσισε να αναστείλει προσωρινά την έκρηξη, προειδοποιώντας ωστόσο ότι, σε περίπτωση που προκύψει ανάφλεξη στο μεταξύ, την ευθύνη θα φέρει ο εκλεγμένος Δημοκρατικός κυβερνήτης της πολιτείας, Ρομπ Σαντ.

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Παράλληλα, ο Τραμπ ετοιμάζεται να απονείμει στον Ρούντι Τζουλιάνι την υψηλότερη πολιτική διάκριση των Ηνωμένων Πολιτειών, το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας.

Ο πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης ανακοίνωσε ο ίδιος τη βράβευσή του τη Δευτέρα, μέσω του podcast του Στιβ Μπάνον. Ο Τζουλιάνι είχε διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στη νομική ομάδα του Τραμπ, η οποία επιχείρησε να αμφισβητήσει και να ανατρέψει το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών του 2020.

Η συγκεκριμένη απόφαση αναμένεται να προκαλέσει νέες αντιδράσεις από τους πολιτικούς αντιπάλους του Αμερικανού προέδρου, καθώς θεωρείται μια ακόμη ένδειξη προσωπικής επιβράβευσης στενών πολιτικών συμμάχων.

«Το σεξ πουλάει, παιδιά»

Κάθε μία από τις παραπάνω κινήσεις θα θεωρούνταν ασυνήθιστη για έναν σύγχρονο Αμερικανό πρόεδρο. Στην περίπτωση του Τραμπ, ωστόσο, εντάσσονται σε μια ευρύτερη αντίληψη για την άσκηση της εξουσίας, σύμφωνα με την οποία ο ίδιος θεωρεί ότι η προεδρική ιδιότητα του επιτρέπει να παρεμβαίνει σχεδόν σε κάθε πτυχή της δημόσιας και ιδιωτικής ζωής.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι δεν επιχειρεί καν να αποκρύψει τα κίνητρα των παρεμβάσεών του.

Στην τηλεοπτική του συνέντευξη στο CNBC, παραδέχθηκε ότι επικοινώνησε προσωπικά με το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia, εκφράζοντας την επιθυμία του να επιστρέψει ο Τζένσεν Χουάνγκ στην ηγεσία της εταιρείας, τον οποίο χαρακτήρισε «ένα από τα μεγάλα αστέρια μας».

Παράλληλα, απέρριψε τις ανησυχίες σχετικά με τις προσωπικές σχέσεις του επικεφαλής της Nvidia, συμπεριλαμβανομένων των ισχυρισμών για εξωσυζυγικές σχέσεις και πιθανές παραβιάσεις των κανόνων εταιρικής δεοντολογίας.

«Το σεξ πουλάει, παιδιά», σχολίασε χαρακτηριστικά, εξηγώντας γιατί το συγκεκριμένο ζήτημα έλαβε τόσο μεγάλη δημοσιότητα.

Ακόμη πιο ανησυχητική, σύμφωνα με την ανάλυση του CNN, ήταν η ελαφρότητα με την οποία αντιμετώπισε το ενδεχόμενο ο Χουάνγκ να έχει εκτεθεί σε πιέσεις ή εκβιασμό από ξένη υπηρεσία πληροφοριών.

Η Nvidia αποτελεί εταιρεία στρατηγικής σημασίας για τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς η τεχνολογία της συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη προηγμένων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης και τις αμυντικές δυνατότητες της χώρας, σε μια περίοδο αυξανόμενου ανταγωνισμού με την Κίνα.

«Ποιος δεν έχει επαφές; Μόλις επέστρεψα από την Κίνα», ανέφερε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι το Πεκίνο πιθανότατα διατηρεί επικοινωνία με πολλούς ανθρώπους. «Αυτό δεν τους κάνει κακούς», σημείωσε.

Οι Δημοκρατικοί, ωστόσο, αμφισβητούν την απόφαση του υπουργείου Δικαιοσύνης ότι ο Χουάνγκ δεν συνιστά κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια.

«Δεν υπάρχει περίπτωση να πρόλαβαν να πραγματοποιήσουν μια τόσο ενδελεχή έρευνα, ώστε να καταλήξουν στο συμπέρασμα στο οποίο κατέληξαν τόσο ο υπουργός Δικαιοσύνης όσο και ο πρόεδρος», δήλωσε ο Δημοκρατικός βουλευτής της Βιρτζίνια, Τζέιμς Γουόκινσο.

Άλλοι Δημοκρατικοί ζητούν να διερευνηθεί εάν οι αποφάσεις του Τραμπ σχετικά με τη Nvidia επηρεάστηκαν, έστω και εν μέρει, από προσωπικά οικονομικά συμφέροντα.

Η εξουσία του Τραμπ και τα πολιτικά όρια που δοκιμάζονται

Κατά τη διάρκεια των δύο θητειών του, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ασκήσει την προεδρική εξουσία με ιδιαίτερα επιθετικό τρόπο, ερχόμενος επανειλημμένα σε σύγκρουση με το Κογκρέσο και τη δικαστική εξουσία.

Ωστόσο, η σημερινή πολιτική συγκυρία καθιστά ακόμη πιο κρίσιμες τις κινήσεις του. Ο πρόεδρος φαίνεται να αγνοεί το μήνυμα των ψηφοφόρων, οι οποίοι, σύμφωνα με την πολιτική αποτίμηση του CNN, έδωσαν στους Δημοκρατικούς μια σημαντική εκλογική νίκη στις ενδιάμεσες εκλογές, επιδιώκοντας μεταξύ άλλων να υπάρξουν θεσμικά αντίβαρα στην προεδρική εξουσία.

Η ιστορία της πολιτικής του πορείας δείχνει, άλλωστε, ότι οι παρορμητικές αποφάσεις και τα μεγάλα ρίσκα δεν οδηγούν πάντοτε στα αποτελέσματα που επιδιώκει.

Η αξιοποίηση της κρατικής εξουσίας για την εξυπηρέτηση προσωπικών και πολιτικών στόχων αποτέλεσε μία από τις βασικές αιτίες που οδήγησαν δύο φορές στη διαδικασία παραπομπής του (impeachment).

Αντίστοιχα, ο πόλεμος με το Ιράν, παρά την αρχική εικόνα μιας βραχυπρόθεσμης στρατιωτικής επιτυχίας μετά τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη της χώρας, είχε σοβαρές οικονομικές συνέπειες, προκαλώντας αύξηση στις τιμές των καυσίμων και εντείνοντας τις πληθωριστικές πιέσεις σε παγκόσμιο επίπεδο.

Την ίδια στιγμή, οι εμπορικοί πόλεμοι που ξεκίνησε ο Τραμπ επιβάρυναν τους καταναλωτές και δημιούργησαν νέες πιέσεις στην αμερικανική οικονομία, η οποία πλέον εξαρτά σε σημαντικό βαθμό τις αναπτυξιακές της προσδοκίες από την άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης.

Και εδώ βρίσκεται ίσως η μεγαλύτερη πρόκληση για την επόμενη περίοδο.

Ο Τραμπ επιχειρεί ουσιαστικά να διαμορφώσει ο ίδιος το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης, ενός κλάδου με τεράστια οικονομική, γεωπολιτική και στρατηγική σημασία, την ώρα που η κυβέρνησή του αποφεύγει να προχωρήσει σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο ρυθμιστικών παρεμβάσεων, παρά τις αυξανόμενες ανησυχίες για τους κινδύνους που μπορεί να συνεπάγεται η ανεξέλεγκτη ανάπτυξή της.

Όταν η πολιτική εξουσία, τα επιχειρηματικά συμφέροντα και η τεχνολογική κυριαρχία συγκεντρώνονται γύρω από τα ίδια πρόσωπα, τα ερωτήματα για τη δημοκρατική λογοδοσία και τα θεσμικά αντίβαρα γίνονται αναπόφευκτα.