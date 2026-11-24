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Λίγο πριν την επιστροφή του, ο Χουάνγκ ενημέρωσε το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας για επιπλέον προσωπικές σχέσεις πέρα από τις τρεις που είχαν ήδη δημοσιοποιηθεί.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο επικεφαλής της εταιρείας εξέφρασε τη μεταμέλειά του για τη συμπεριφορά του και τις προσωπικές του επιλογές.

Ο Χουάνγκ ζήτησε συγγνώμη από τους εργαζομένους της Nvidia για την αναστάτωση που προκάλεσε η υπόθεση, δεσμευόμενος για μια καλύτερη διοικητική πορεία.

Η επιστροφή του συνοδεύτηκε από οικονομικό ενδιαφέρον, καθώς η άνοδος της μετοχής της εταιρείας συνδέθηκε με κέρδη για τον Ντόναλντ Τραμπ.

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Μόλις 11 ημέρες χρειάστηκαν για την επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia, μετά την προσωρινή αποχώρησή του εξαιτίας ενός σκανδάλου που συνδέθηκε με εξωσυζυγικές σχέσεις και έρευνα για πιθανή κινεζική κατασκοπεία. Ωστόσο, οι αποκαλύψεις γύρω από την προσωπική του ζωή φαίνεται πως δεν έχουν ολοκληρωθεί, καθώς ο αριθμός των σχέσεων που φέρεται να είχε αποκρύψει αρχικά ενδέχεται να είναι μεγαλύτερος από ό,τι είχε γίνει γνωστό.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, ο επικεφαλής της Nvidia ενημέρωσε το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας για επιπλέον εξωσυζυγικές σχέσεις, πέρα από εκείνες που είχαν ήδη δει το φως της δημοσιότητας. Οι αποκαλύψεις έγιναν λίγο πριν από την επιστροφή του στα ηνία της εταιρείας και αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να είχε εμπλακεί σε περισσότερες από τρεις εξωσυζυγικές σχέσεις.

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Παρά τις νέες πληροφορίες, δεν έχει διευκρινιστεί πόσες ακριβώς επιπλέον σχέσεις παραδέχθηκε ο Χουάνγκ ενώπιον των μελών του διοικητικού συμβουλίου. Όπως αναφέρουν πηγές που επικαλείται η αμερικανική εφημερίδα, το διοικητικό συμβούλιο πραγματοποίησε πολύωρη συνεδρίαση το απόγευμα της Κυριακής 22 Νοεμβρίου, κατά τη διάρκεια της οποίας τα μέλη του συζήτησαν εκτενώς με τον επικεφαλής της Nvidia. Στο πλαίσιο αυτής της συνάντησης, ο Χουάνγκ φέρεται να αναφέρθηκε και σε άλλες προσωπικές σχέσεις που δεν είχαν μέχρι τότε καταγραφεί στα δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, ενώ παράλληλα εξέφρασε τη μεταμέλειά του για τη συμπεριφορά του.

Η κρίσιμη αυτή συνάντηση πραγματοποιήθηκε μόλις μία ημέρα πριν από την επίσημη επιστροφή του στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου.

Nvidia: Οι εξωσυζυγικές σχέσεις που είχαν αποκαλυφθεί μέχρι σήμερα

Η αποχώρηση του Τζένσεν Χουάνγκ από τη θέση του CEO είχε συνδεθεί με τις αποκαλύψεις γύρω από την προσωπική του ζωή και την υπόθεση της Αλίς Χουάνγκ, Κινέζας επιχειρηματία και πρώην στελέχους της Megaspeed.

Η συγκεκριμένη εταιρεία έχει έδρα τη Σιγκαπούρη και διατηρεί συνεργασία με την Nvidia. Η Αλίς Χουάνγκ είχε βρεθεί στο επίκεντρο καταγγελιών και ισχυρισμών για ενδεχόμενη κατασκοπευτική δραστηριότητα υπέρ της Κίνας, κατηγορίες τις οποίες το Πεκίνο έχει απορρίψει.

Η υπόθεση απέκτησε ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις όταν άρχισαν να δημοσιοποιούνται πληροφορίες για άλλες φερόμενες εξωσυζυγικές σχέσεις του ισχυρού άνδρα της Nvidia. Μεταξύ των προσώπων που κατονομάστηκαν ήταν η Κίμπερλι Πάουελ, αντιπρόεδρος του τομέα υγειονομικής περίθαλψης της Nvidia. Σύμφωνα με σχετικά δημοσιεύματα, η Πάουελ φέρεται να διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση με τον Χουάνγκ, ενώ επαγγελματικά υπαγόταν απευθείας σε εκείνον.

Ακολούθησε ακόμη ένα δημοσίευμα, το οποίο έκανε λόγο για στενή προσωπική σχέση του CEO με άλλη εργαζόμενη της Nvidia, χωρίς ωστόσο να αποκαλύπτει την ταυτότητά της.

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Με τις συγκεκριμένες αναφορές, οι φερόμενες εξωσυζυγικές σχέσεις που είχαν γίνει γνωστές δημόσια ανέρχονταν συνολικά σε τρεις. Οι νέες πληροφορίες της Wall Street Journal, όμως, υποδηλώνουν ότι η πραγματική έκταση της υπόθεσης ενδέχεται να είναι μεγαλύτερη, καθώς ο ίδιος φέρεται να ενημέρωσε το διοικητικό συμβούλιο και για πρόσθετες σχέσεις.

Ο Τζένσεν Χουάνγκ επέστρεψε επίσημα στα καθήκοντά του τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, έπειτα από απουσία έντεκα ημερών. Η επιστροφή του συνοδεύτηκε από θερμή υποδοχή από τους εργαζομένους της Nvidia, οι οποίοι τον υποδέχθηκαν με χειροκροτήματα και συνθήματα όπως «Σε αγαπάμε Τζένσεν, καλώς ήλθες».

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Κατά την πρώτη του επικοινωνία με το προσωπικό μετά την επιστροφή του, ο επικεφαλής της εταιρείας αναφέρθηκε στην αναστάτωση που προκάλεσε η υπόθεση και ζήτησε συγγνώμη από τους εργαζομένους, παραδεχόμενος ότι είχε κάνει λάθη. «Λυπάμαι πραγματικά που σας έβαλα όλους σε αυτή τη διαδικασία. Έχω κάνει κάποια πολύ σοβαρά λάθη και θα προσπαθήσω να επανέλθω», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ευχαρίστησε το προσωπικό για τη δεύτερη ευκαιρία που του έδωσε και δεσμεύτηκε ότι θα καταβάλει προσπάθεια ώστε να γίνει καλύτερος διευθύνων σύμβουλος.

Η σύζυγός του τον συγχώρησε – Τι αποκάλυψε ο Ντόναλντ Τραμπ

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιευθεί, η σύζυγος του Τζένσεν Χουάνγκ φέρεται να τον έχει συγχωρήσει μετά τις αποκαλύψεις για τις εξωσυζυγικές σχέσεις του.

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Μάλιστα, σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα, ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε ότι το ζευγάρι έχει ξεπεράσει την κρίση και πως «τα έχουν βρει μεταξύ τους».

Η υπόθεση απασχόλησε και τον Αμερικανό πρόεδρο για έναν ακόμη λόγο, αυτή τη φορά οικονομικό. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian, ο Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να αποκόμισε κέρδη που αγγίζουν τα 15 εκατομμύρια δολάρια από την άνοδο της μετοχής της Nvidia, η οποία ακολούθησε την αιφνιδιαστική επιστροφή του Χουάνγκ στη θέση του CEO.

Έτσι, η επιστροφή του επικεφαλής της Nvidia συνοδεύτηκε όχι μόνο από τις νέες αποκαλύψεις για την προσωπική του ζωή, αλλά και από εξελίξεις που προκάλεσαν ενδιαφέρον στη Wall Street και στο πολιτικό περιβάλλον των ΗΠΑ.

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