Τζένσεν Χουάνγκ: Ξανά CEO της Nvidia, εκτοξεύεται η μετοχή της εταιρείας που ξεπέρασε το 30% – Τραμπ: Πήραν την σωστή απόφαση

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Nvidia: Η θεαματική επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ, το ράλι 31,5% και η παρέμβαση Τραμπ – Το σκάνδαλο που δεν έκλεισε και ο «εθνικός θησαυρός»

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να αποκόμισε κέρδη εκατομμυρίων δολαρίων από μετοχές της εταιρείας Nvidia μετά την εντυπωσιακή άνοδο της χρηματιστηριακής αξίας της.

Η επιστροφή του συνιδρυτή Τζένσεν Χουάνγκ στη διοίκηση της εταιρείας πραγματοποιήθηκε έπειτα από δημόσια παρέμβαση του Αμερικανού προέδρου για τη διευθέτηση της συμφωνίας.

Η μετοχή της Nvidia κατέγραψε σημαντική άνοδο 31,5% σε μία συνεδρίαση, προκαλώντας έντονο ενδιαφέρον στις διεθνείς αγορές και στα ασιατικά χρηματιστήρια.

Οι οικονομικές δηλώσεις του Τραμπ αποκαλύπτουν σημαντικές αγοραπωλησίες μετοχών, γεγονός που οδήγησε Δημοκρατικούς γερουσιαστές να ζητήσουν επίσημη έρευνα για πιθανή κατάχρηση πολιτικής επιρροής.

Αναλυτές εκφράζουν προβληματισμούς για τη βιωσιμότητα των σημερινών αποτιμήσεων στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης λόγω της μεγάλης εξάρτησης από την Nvidia.

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Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να αποκόμισε κέρδη που αγγίζουν τα 15 εκατομμύρια δολάρια από τις μετοχές της Nvidia, μετά την εντυπωσιακή άνοδο της χρηματιστηριακής αξίας της εταιρείας, με αφορμή την επιστροφή του συνιδρυτή της, Τζένσεν Χουάνγκ, στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου.

Η εξέλιξη προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον στις διεθνείς αγορές, καθώς η Nvidia αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εταιρείες στον παγκόσμιο αγώνα για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

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Σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian, οι οικονομικές δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου προς την αρμόδια υπηρεσία δεοντολογίας της κυβέρνησης δείχνουν ότι στις 30 Σεπτεμβρίου ενδέχεται να κατείχε έως και 370.000 μετοχές της εταιρείας.

Η παρέμβαση Τραμπ για την επιστροφή του επικεφαλής της Nvidia

Η επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στην ηγεσία της Nvidia αποτέλεσε την αφορμή για ένα εντυπωσιακό ράλι της μετοχής. Ο ίδιος είχε συνιδρύσει την εταιρεία το 1993, ωστόσο απομακρύνθηκε από τη θέση του έπειτα από καταγγελίες που αφορούσαν την προσωπική του ζωή.

Το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε τελικά να τον επαναφέρει, έπειτα από παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος μάλιστα ανέλαβε δημόσια την ευθύνη για την εξέλιξη.

«Μίλησα μαζί τους, ας το θέσω έτσι. Και τους έπεισα… Εγώ έκλεισα τη συμφωνία», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξή του στο CNBC.

Μετά την ανακοίνωση της επιστροφής του Χουάνγκ, η μετοχή της Nvidia σημείωσε άνοδο 31,5% σε μία συνεδρίαση, προσθέτοντας περίπου 950 δισ. δολάρια στη χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας.

Nvidia: Κέρδη έως 15 εκατ. δολάρια για τον Τραμπ μετά την επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του CEO – Reuters

Οι επενδύσεις του Τραμπ και τα εκατομμύρια από τις μετοχές

Σύμφωνα με στοιχεία που εξέτασε το BBC από τις οικονομικές δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου κατά την τελευταία διετία, ο Τραμπ είχε αγοράσει μετοχές της Nvidia αξίας από 23 έως 86 εκατομμυρίων δολαρίων.

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Παράλληλα, από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο έχει προχωρήσει και σε πωλήσεις μέρους της συμμετοχής του στην εταιρεία, αποκομίζοντας κέρδη που υπολογίζονται μεταξύ 3,5 και 10,2 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η νέα άνοδος της μετοχής ενίσχυσε περαιτέρω την αξία των μετοχών που εξακολουθεί να κατέχει. Ωστόσο, η εξέλιξη έχει προκαλέσει πολιτικές αντιδράσεις στις ΗΠΑ, με Δημοκρατικούς να ζητούν έρευνα για το ενδεχόμενο συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν πριν από τις σχετικές ανακοινώσεις.

Ο γερουσιαστής των Δημοκρατικών από την Αριζόνα, Ρούμπεν Γκαλέγκο, ζήτησε να διερευνηθεί ποιες χρηματιστηριακές κινήσεις έγιναν πριν από την ανακοίνωση της επιστροφής του Χουάνγκ, αφήνοντας αιχμές για πιθανή κατάχρηση πολιτικής επιρροής.

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Nvidia: Κέρδη έως 15 εκατ. δολάρια για τον Τραμπ μετά την επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του CEO – Reuters

Το ράλι της Nvidia παρέσυρε τα ασιατικά χρηματιστήρια

Η επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στην ηγεσία της Nvidia είχε αντίκτυπο και στις διεθνείς αγορές. Την Τρίτη, τα χρηματιστήρια της Ασίας κατέγραψαν σημαντική άνοδο, με τις μετοχές των εταιρειών τεχνολογίας και ημιαγωγών να βρίσκονται στο επίκεντρο.

Ο δείκτης TW50 της Ταϊβάν ενισχύθηκε κατά 9,5%, ενώ ο νοτιοκορεατικός Kospi σημείωσε άνοδο 6,5%, με ισχυρή ώθηση από τις μετοχές των SK Hynix και Samsung Electronics. Στην Ιαπωνία, ο Nikkei κέρδισε σχεδόν 4%.

Ωστόσο, η ευφορία δεν διατηρήθηκε χωρίς αναταράξεις. Στις προσυνεδριακές συναλλαγές της Τρίτης, η μετοχή της Nvidia υποχωρούσε κατά 4,1%, καθώς οι επενδυτές αξιολογούσαν τις πολιτικές αντιδράσεις αλλά και τις ανησυχίες για τη χρηματοδότηση των τεράστιων επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη.

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Παράλληλα, αναλυτές εκτιμούν ότι η αυξανόμενη εξάρτηση της βιομηχανίας τεχνητής νοημοσύνης από την Nvidia και τον επικεφαλής της δημιουργεί νέα ερωτήματα για τη μελλοντική πορεία του κλάδου, αλλά και για το κατά πόσο οι σημερινές αποτιμήσεις των τεχνολογικών εταιρειών είναι βιώσιμες.

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