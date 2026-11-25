Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Εταιρείες που συνδέονται με την Άλις Χουάνγκ χρησιμοποίησαν διακομιστές τεχνητής νοημοσύνης ως εγγύηση για την εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων ύψους περίπου 270 εκατομμυρίων δολαρίων στην Κίνα.

Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει ισχυρούς διακομιστές και εξειδικευμένα εξαρτήματα διασύνδεσης, με μεγάλο μέρος αυτών να βρίσκεται σε κέντρο δεδομένων στη Σαγκάη.

Τα έγγραφα αποκαλύπτουν ένα σύνθετο δίκτυο οικογενειακών και επιχειρηματικών διασυνδέσεων, ενώ η εταιρεία Megaspeed, που συνδέεται με την Άλις Χουάνγκ, έχει ενταχθεί στη μαύρη λίστα των ΗΠΑ.

Ωστόσο, δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι οι συγκεκριμένοι διακομιστές περιείχαν απαγορευμένους επεξεργαστές ή ότι παραβιάστηκαν οι αμερικανικοί περιορισμοί εξαγωγών.

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Εταιρείες που συνδέονται με την Κινέζα επιχειρηματία Άλις Χουάνγκ, η προσωπική σχέση της οποίας με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, είχε προκαλέσει προσωρινά την απομάκρυνσή του από τη θέση του, χρησιμοποίησαν εκατοντάδες ισχυρούς διακομιστές τεχνητής νοημοσύνης στην Κίνα ως εγγύηση για την εξασφάλιση χρηματοδότησης συνολικού ύψους περίπου 270 εκατ. δολαρίων.

Αυτό αποκαλύπτει αποκλειστικό δημοσίευμα του Reuters, το οποίο βασίζεται σε έγγραφα που εξέτασε το πρακτορείο. Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι διακομιστές και ο υπόλοιπος υπολογιστικός εξοπλισμός είχαν δηλωμένη αξία περίπου 270 εκατ. δολαρίων, ενώ επιπλέον εξοπλισμός για τη διασύνδεση των μηχανημάτων αποτιμήθηκε σε 31 εκατ. δολάρια.

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Οι πληροφορίες προέρχονται από δεκάδες καταχωρίσεις στο μητρώο πιστώσεων της κεντρικής τράπεζας της Κίνας, όπου αποτυπώνονται μηχανήματα και τεχνολογικός εξοπλισμός που χρησιμοποιούνται ως εγγύηση για τη σύναψη δανείων και άλλων χρηματοδοτικών συμφωνιών.

Σημαντικό μέρος του εξοπλισμού φέρεται να βρίσκεται σε ένα τεράστιο κέντρο δεδομένων στη Σαγκάη, η ανάπτυξη του οποίου είχε αρχικά συνδεθεί με την κινεζική τεχνολογική εταιρεία Tencent. Οι αποκαλύψεις φωτίζουν τον ρόλο εταιρειών που συνδέονται με την οικογένεια και τους επιχειρηματικούς συνεργάτες της Άλις Χουάνγκ στη χρηματοδότηση και την ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης στην Κίνα. Η δραστηριότητα αυτή εξελίσσεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι ΗΠΑ εφαρμόζουν αυστηρούς περιορισμούς στις εξαγωγές προηγμένων επεξεργαστών προς την κινεζική αγορά.

Διακομιστές αξίας 200 εκατ. δολαρίων σε χρηματοδοτικές συμφωνίες

Κεντρικό ρόλο στις συναλλαγές που αποκαλύπτουν τα έγγραφα έχει η Century Litong, εταιρεία που συνεργάζεται με τη Nvidia στον τομέα των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους (cloud computing). Η δραστηριότητά της περιλαμβάνει την εκμίσθωση ισχυρών υπολογιστικών συστημάτων σε επιχειρήσεις που χρειάζονται αυξημένη υπολογιστική ισχύ για τις εφαρμογές τους.

Τα οικονομικά αρχεία δείχνουν ότι από τον Μάιο έως τον Δεκέμβριο του 2024 πραγματοποιήθηκαν πέντε συμφωνίες χρηματοδοτικής μίσθωσης, οι οποίες αφορούσαν έως και 512 διακομιστές. Η συνολική αξία του εξοπλισμού ανερχόταν σε 1,42 δισ. γουάν, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 200 εκατ. δολάρια.

Σε τέσσερις από τις πέντε συμφωνίες, ως τοποθεσία του εξοπλισμού αναφέρεται το Κέντρο Υπερυπολογιστών Τεχνητής Νοημοσύνης του Δέλτα του ποταμού Γιανγκτσέ, στη Σαγκάη. Πρόκειται για ένα εκτεταμένο συγκρότημα υποδομών, η αξία του οποίου υπολογίζεται σε 6,3 δισ. δολάρια. Την ανάπτυξή του ανέλαβε η εταιρεία βιντεοπαιχνιδιών Century Huatong, στην οποία η Tencent κατέχει περίπου το 10% των μετοχών. Το 2020, η Tencent και η τοπική κυβέρνηση της Σαγκάης είχαν ανακοινώσει συνεργασία για τη δημιουργία του συγκεκριμένου κέντρου δεδομένων.

Η Tencent, ωστόσο, διευκρίνισε ότι δεν είχε ούτε την ιδιοκτησία ούτε την ευθύνη διαχείρισης του έργου. Εκπρόσωπός της δήλωσε χαρακτηριστικά: «Η Tencent δεν είχε ποτέ στην ιδιοκτησία της, ούτε διαχειρίστηκε το έργο του Συγκροτήματος Κέντρων Δεδομένων του Δέλτα του ποταμού Γιανγκτσέ».

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Ο ίδιος πρόσθεσε ότι στο παρελθόν είχαν χρησιμοποιηθεί το όνομα και τα εμπορικά σήματα της εταιρείας χωρίς την έγκρισή της. Παράλληλα, εξήγησε ότι η συμμετοχή της Tencent στη Century Huatong αφορούσε αποκλειστικά τις δραστηριότητες της εταιρείας στον χώρο των βιντεοπαιχνιδιών.

«Η Tencent δεν έχει συνάψει ποτέ ούτε είχε οποιαδήποτε άλλη εμπορική σχέση με τη Megaspeed ή οποιαδήποτε από τις θυγατρικές της», ανέφερε ακόμη. Το Reuters επισημαίνει ότι τα έγγραφα που εξέτασε δεν αποδεικνύουν πως η Tencent αγόρασε, μίσθωσε ή διαχειρίστηκε τους συγκεκριμένους διακομιστές.

Διακομιστές με 1.024 τσιπ και αξία έως 450.000 δολάρια ο καθένας

Μία από τις χρηματοδοτικές συμφωνίες αφορούσε 128 διακομιστές, καθένας από τους οποίους ήταν εξοπλισμένος με οκτώ επεξεργαστές γραφικών (GPU). Συνολικά, το συγκεκριμένο σύστημα διέθετε 1.024 τσιπ. Στα έγγραφα η υπολογιστική ισχύς του εξοπλισμού καταγράφεται στα 989 PFLOPs, ενώ η αξία κάθε διακομιστή έφτανε έως και τα 450.000 δολάρια.

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Σε διαφορετική συναλλαγή, 128 διακομιστές συνολικής αξίας 57 εκατ. δολαρίων χρηματοδοτήθηκαν από εταιρεία που ανήκει στον κινεζικό κρατικό όμιλο AVIC, ο οποίος δραστηριοποιείται στην αεροπορική και αμυντική βιομηχανία. Στη συνέχεια, ο εξοπλισμός εκμισθώθηκε στη Century Litong.

Τέτοιου είδους συμφωνίες χρηματοδοτικής μίσθωσης δίνουν στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να αποκτούν πρόσβαση σε ιδιαίτερα ακριβούς υπολογιστές χωρίς να χρειάζεται να καταβάλουν εξαρχής ολόκληρο το αντίτιμο αγοράς.

Τα ίδια έγγραφα καταγράφουν, επίσης, περισσότερες από 10.000 κάρτες δικτύωσης Nvidia ConnectX-7 και 730 μονάδες BlueField-3 στο κέντρο δεδομένων της Σαγκάης. Πρόκειται για εξειδικευμένο εξοπλισμό που επιτρέπει τη διασύνδεση χιλιάδων υπολογιστών, ώστε να συνεργάζονται και να εκτελούν από κοινού σύνθετες εργασίες τεχνητής νοημοσύνης.

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Το επιχειρηματικό δίκτυο που συνδέεται με τις συγκεκριμένες εταιρείες φέρεται να έχει αναπτύξει και δεύτερο μεγάλο κέντρο δεδομένων στην πόλη Γουχού, περίπου 300 χιλιόμετρα μακριά από τη Σαγκάη. Στην πόλη Γουχού δραστηριοποιείται η εταιρεία Wuhu Century Longteng, στην οποία η Χουάνγκ Γιου διατηρούσε την πλειοψηφία των μετοχών μέσω επενδυτικών εταιρειών έως τις αρχές του 2026. Τον Απρίλιο του ίδιου έτους, η εταιρεία χρησιμοποίησε 252 ισχυρές υπολογιστικές μονάδες τεχνητής νοημοσύνης ως εγγύηση, προκειμένου να εξασφαλίσει δάνειο ύψους 70 εκατ. δολαρίων από την Ping An Bank.

Ωστόσο, από τα έγγραφα δεν προκύπτει σε ποια ακριβώς τοποθεσία βρίσκονταν οι συγκεκριμένοι διακομιστές. Το Reuters διευκρινίζει ότι τα ποσά που αναφέρονται στο ρεπορτάζ αντιπροσωπεύουν την αποτιμώμενη αξία του εξοπλισμού που χρησιμοποιήθηκε ως εγγύηση. Δεν σημαίνουν απαραίτητα ότι πραγματοποιήθηκαν νέες αγορές ή ότι προέκυψαν αντίστοιχες πρόσθετες δαπάνες.

Οι επιχειρηματικές και οικογενειακές σχέσεις της Άλις Χουάνγκ

Σημαντικό ρόλο στο επιχειρηματικό δίκτυο διαδραματίζει και η Lettall Electronic. Η συγκεκριμένη εταιρεία επένδυσε στη Century Litong το 2023 και μέχρι τα μέσα του 2024 είχε αποκτήσει τον πλήρη έλεγχό της. Επιπλέον, παρείχε εγγυήσεις σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για τις συμφωνίες χρηματοδοτικής μίσθωσης του εξοπλισμού.

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Το Reuters εντόπισε, παράλληλα, οικογενειακές και επιχειρηματικές διασυνδέσεις ανάμεσα στις εταιρείες Century Litong, Century Longteng και Century Huatong και την αδελφή της Άλις Χουάνγκ, Χουάνγκ Γιου, καθώς και τον σύζυγό της, Κανγκ Γουέι, ο οποίος δραστηριοποιείται στον επενδυτικό κλάδο.

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Η Century Litong ιδρύθηκε το 2023 ως θυγατρική της Shanghai Century Longteng. Η τελευταία ανήκει σήμερα εξ ολοκλήρου στη Century Huatong. Σε προηγούμενη περίοδο, ωστόσο, μετοχές της κατείχαν τόσο ένα επενδυτικό ταμείο της Σαγκάης που υποστηριζόταν από το κράτος όσο και μία επενδυτική εταιρεία με διασυνδέσεις με τη Χουάνγκ Γιου και τον Κανγκ Γουέι.

Ο Κανγκ είχε καταγραφεί ως εκτελεστικός διευθυντής της Century Longteng σε κυβερνητική ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε το 2022. Η Century Huatong κατέχει επίσης το 70% μιας εταιρείας στην οποία η Άλις Χουάνγκ είχε διατελέσει διευθύντρια, ενώ διατηρεί συμμετοχή και στην εταιρεία βιντεοπαιχνιδιών 7Road Holdings. Σύμφωνα με τα εταιρικά αρχεία, μία πρώην θυγατρική της 7Road Holdings που δραστηριοποιούνταν στο εξωτερικό άλλαξε την επωνυμία της σε Megaspeed το 2023.

Η Megaspeed στο επίκεντρο των ερευνών των αμερικανικών αρχών

Οι αποκαλύψεις δημοσιοποιούνται ενώ η Megaspeed βρίσκεται υπό εξέταση από τις αμερικανικές αρχές. Η εταιρεία, την οποία ήλεγχε στο παρελθόν η Άλις Χουάνγκ, είχε αναδειχθεί σε σημαντικό αγοραστή επεξεργαστών Nvidia από αγορές του εξωτερικού.

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Οι αμερικανικές αρχές διερευνούσαν κατά πόσο η Megaspeed, η οποία έχει την έδρα της στη Σιγκαπούρη, διευκόλυνε Κινέζους πελάτες να αποκτήσουν τεχνολογία της Nvidia που υπόκειται σε περιορισμούς εξαγωγών.

Στις 23 Νοεμβρίου, το υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ ενέταξε τη Megaspeed στη μαύρη λίστα εμπορικών συναλλαγών. Η εταιρεία αρνείται ότι έχει διαπράξει οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια, ενώ υποστηρίζει ότι η Άλις Χουάνγκ είχε αποχωρήσει από αυτήν τον Αύγουστο του 2025.

Η υπόθεση έχει εντείνει τον έλεγχο των επιχειρηματικών σχέσεων της Nvidia με την Κίνα, ιδίως μετά την προσωρινή απομάκρυνση του Τζένσεν Χουάνγκ από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου και την επιστροφή του στο αξίωμα μόλις 11 ημέρες αργότερα.

Παρά τη σημασία των στοιχείων, το Reuters υπογραμμίζει ότι από τα έγγραφα δεν προκύπτει πως οι συγκεκριμένοι διακομιστές ήταν εξοπλισμένοι με επεξεργαστές των οποίων η εξαγωγή στην Κίνα απαγορεύεται από τις ΗΠΑ. Επιπλέον, τα διαθέσιμα στοιχεία δεν αποκαλύπτουν πότε και με ποιον τρόπο μεταφέρθηκε ο εξοπλισμός στην κινεζική επικράτεια.

Επομένως, οι καταχωρίσεις τεκμηριώνουν τη χρήση εξοπλισμού τεχνητής νοημοσύνης ως εγγύησης για την εξασφάλιση σημαντικών χρηματοδοτήσεων, καθώς και τις εταιρικές διασυνδέσεις που εντοπίστηκαν γύρω από την Άλις Χουάνγκ. Δεν αποδεικνύουν, ωστόσο, ότι οι συγκεκριμένοι διακομιστές περιείχαν απαγορευμένα τσιπ ή ότι παραβιάστηκαν οι αμερικανικοί περιορισμοί στις εξαγωγές.