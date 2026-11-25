«Εκανα τρομερά λάθη»: Παραδέχθηκε νέες εξωσυζυγικές σχέσεις ο Τζένσεν Χουάνγκ της Nvidia - Οι αναταράξεις στη Γουολ Στριτ και οι αντιδράσεις για την επιστροφή του - Reuters

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Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο επικεφαλής της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, παραδέχθηκε ενώπιον του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας ότι είχε επιπλέον εξωσυζυγικές σχέσεις, πέραν των τριών που είχαν ήδη δημοσιοποιηθεί.

Παρά την παραβίαση του εταιρικού κώδικα δεοντολογίας, το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε την επιστροφή του στην ηγεσία, κρίνοντας ότι η παραμονή του εξυπηρετεί τα συμφέροντα της επιχείρησης.

Ο ίδιος ο επιχειρηματίας εξέφρασε μεταμέλεια για τη συμπεριφορά του, δηλώνοντας ότι έχει ξεκινήσει ψυχοθεραπεία και ζήτησε συγγνώμη από την οικογένειά του και τους εργαζομένους της εταιρείας.

Η επιστροφή του προκάλεσε έντονη μεταβλητότητα στη μετοχή της Nvidia, ενώ παράλληλα έχουν ξεκινήσει έρευνες για πιθανές παραβιάσεις εξαγωγών μικροτσίπ και ζητήματα εθνικής ασφάλειας.

Ο Χουάνγκ αναμένεται να καταθέσει σύντομα ενώπιον επιτροπών του Κογκρέου για τις εξελίξεις.

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Νέες αποκαλύψεις για την προσωπική ζωή του Τζένσεν Χουάνγκ βλέπουν το φως της δημοσιότητας, με τον επικεφαλής της Nvidia να φέρεται ότι παραδέχθηκε ενώπιον του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας επιπλέον εξωσυζυγικές σχέσεις, πέρα από τις τρεις που είχαν ήδη γίνει γνωστές.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, ο 63χρονος δισεκατομμυριούχος αποκάλυψε τις σχέσεις αυτές κατά τη διάρκεια πολύωρης συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου, το απόγευμα της Κυριακής 22 Νοεμβρίου. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε μία ημέρα πριν από την ανακοίνωση της επιστροφής του στη θέση του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia.

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Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Χουάνγκ φέρεται να εξέφρασε μεταμέλεια για τη συμπεριφορά του, ενώ ο αριθμός των επιπλέον σχέσεων και η ταυτότητα των γυναικών δεν έχουν γίνει γνωστά.

Η υπόθεση έφερε στο προσκήνιο και τον τρόπο διοίκησης της Nvidia, καθώς ο Τζένσεν Χουάνγκ ακολουθεί ένα ασυνήθιστο μοντέλο ηγεσίας, βασισμένο σε μια οριζόντια οργανωτική δομή, όπου δεκάδες ανώτερα στελέχη αναφέρονται απευθείας σε εκείνον. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι αυτή η προσέγγιση εξασφαλίζει ισότιμη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων, ενώ δεν διστάζει να κλείνει ακόμη και σημαντικές επιχειρηματικές συμφωνίες με μια απλή χειραψία.

Παράλληλα, η εταιρεία δεν έχει ορίσει συγκεκριμένο διάδοχό του. Κατά την προσωρινή απουσία του, τα καθήκοντα της διευθύνουσας συμβούλου ανέλαβε η οικονομική διευθύντρια Κολέτ Κρες, ενώ το διοικητικό συμβούλιο εξέταζε πιθανούς υποψηφίους τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό της Nvidia. Σύμφωνα με το CNN, στη συνάντηση της Τρίτης ο Χουάνγκ δεν δέχθηκε ερωτήσεις, αλλά κάποια στιγμή διέκοψε την ομιλία του για να ζητήσει από τους εργαζομένους να του πουν αν κατανοούν όσα τους εξηγεί.

BREAKING: Jensen Huang officially returns to Nvidia's office, $NVDA, and receives a standing ovation from Nvidia employees.



"I'm going to be a better CEO the second time around," Jensen Huang told employees. pic.twitter.com/WdhJtMdb71 — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) November 23, 2026

Η παραδοχή και η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου

Πηγές που γνωρίζουν τις συζητήσεις ανέφεραν στην αμερικανική εφημερίδα ότι τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εξέτασαν εκτενώς το ζήτημα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία της ειλικρίνειας και της διαφάνειας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το διοικητικό συμβούλιο κατέληξε ότι η επιστροφή του συνιδρυτή της Nvidia στην ηγεσία της εταιρείας ήταν η καλύτερη επιλογή για την επιχείρηση.

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Η απόφαση ελήφθη το βράδυ της Κυριακής, παρά το γεγονός ότι, όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, ο Χουάνγκ είχε παραβιάσει τον εταιρικό κώδικα δεοντολογίας λόγω των εξωσυζυγικών σχέσεών του και της μη γνωστοποίησής τους.

Την ίδια ώρα, η Nvidia βρίσκεται στο επίκεντρο των χρηματιστηριακών εξελίξεων. Μετά την εντυπωσιακή άνοδο της μετοχής της κατά 31,5% τη Δευτέρα, η οποία ενίσχυσε σημαντικά τη χρηματιστηριακή της αξία, ακολούθησε υποχώρηση σχεδόν 6% την Τρίτη.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι έρευνες που σχετίζονται με ζητήματα εθνικής ασφάλειας, καθώς και οι αντιδράσεις στο Κογκρέσο, προσθέτοντας νέες προκλήσεις για τον τεχνολογικό κολοσσό.

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Rubio viewed Jensen Huang and Nvidia as 'malign influence' before ouster – leading to him warning Trump https://t.co/psFefW9alO pic.twitter.com/Y17IpIch1g — New York Post (@nypost) November 25, 2026

Οι τρεις σχέσεις που είχαν αποκαλυφθεί πριν από τις νέες παραδοχές

Οι πρώτες αποκαλύψεις γύρω από την προσωπική ζωή του Τζένσεν Χουάνγκ είχαν επικεντρωθεί σε τρεις γυναίκες, με τις οποίες φέρεται να είχε συνδεθεί ο επικεφαλής της Nvidia.

Η αρχική υπόθεση, που σύμφωνα με το δημοσίευμα οδήγησε στην αποχώρησή του στις 12 Νοεμβρίου, αφορούσε την Άλις Χουάνγκ, Κινέζα επιχειρηματία και πρώην επικεφαλής της Megaspeed, εταιρείας με έδρα τη Σιγκαπούρη, η οποία συνεργαζόταν με την Nvidia. Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν εκφράσει ανησυχίες για ενδεχόμενους δεσμούς της με τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών, με το Πεκίνο να απορρίπτει τις σχετικές κατηγορίες.

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Στη συνέχεια, στο επίκεντρο βρέθηκε η Κίμπερλι Πάουελ, αντιπρόεδρος του τομέα υγειονομικής περίθαλψης της Nvidia, η οποία φέρεται να είχε άμεση διοικητική αναφορά στον Χουάνγκ.

Το Reuters έφερε στο φως και μια τρίτη φερόμενη σχέση του επιχειρηματία με γυναίκα που εργαζόταν στην εταιρεία. Ωστόσο, δεν δημοσιοποιήθηκαν στοιχεία για την ταυτότητά της, τη θέση που κατείχε ή τη διάρκεια της σχέσης.

«Εκανα τρομερά λάθη»: Παραδέχθηκε νέες εξωσυζυγικές σχέσεις ο Τζένσεν Χουάνγκ της Nvidia – Οι αναταράξεις στη Γουολ Στριτ και οι αντιδράσεις για την επιστροφή του

Από το ράλι του 31,5% στην πτώση του 6% – Κέρδη έως 15 εκατ. δολάρια για τον Τραμπ

Η αιφνιδιαστική επιστροφή του Χουάνγκ στην ηγεσία της Nvidia, 11 ημέρες μετά την αποχώρησή του, προκάλεσε ενθουσιασμό στους επενδυτές, με τη μετοχή της εταιρείας να εκτινάσσεται κατά 31,5% τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου.

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Μέρος των κερδών, ωστόσο, εξανεμίστηκε την Τρίτη, σε μια συνεδρίαση που χαρακτηρίστηκε από έντονη μεταβλητότητα. Η μετοχή έκλεισε με απώλειες σχεδόν 6%, παραμένοντας πάντως σε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα από το κλείσιμο της προηγούμενης εβδομάδας.

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Σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian, ο Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να αποκόμισε κέρδη έως και 15 εκατ. δολαρίων από την άνοδο της μετοχής της Nvidia, μετά την επαναφορά του Χουάνγκ. Δεν διευκρινίζεται εάν πρόκειται για πραγματοποιημένα κέρδη ή για αύξηση της αξίας των επενδύσεών του.

Ο Χουάνγκ, του οποίου η προσωπική περιουσία ξεπερνά σύμφωνα με το Forbes τα 150 δισ. δολάρια, θεωρείται από τους υποστηρικτές του αναντικατάστατος όχι μόνο για τη Nvidia, αλλά και για ολόκληρο τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς τα μικροτσίπ της εταιρείας αποτελούν βασικό πυλώνα ανάπτυξης της τεχνολογίας.

«Εκανα τρομερά λάθη»: Παραδέχθηκε νέες εξωσυζυγικές σχέσεις ο Τζένσεν Χουάνγκ της Nvidia – Οι αναταράξεις στη Γουολ Στριτ και οι αντιδράσεις για την επιστροφή του – (REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo)

Η συγγνώμη στους εργαζομένους και η καθημερινή ψυχοθεραπεία

Με θερμή υποδοχή επέστρεψε τη Δευτέρα στα κεντρικά γραφεία της Nvidia ο Τζένσεν Χουάνγκ, καθώς οι εργαζόμενοι τον υποδέχθηκαν με χειροκροτήματα και συνθήματα συμπαράστασης, όπως «Σε αγαπάμε Τζένσεν, καλώς ήλθες».

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Απευθυνόμενος στο προσωπικό, ο επιχειρηματίας εξέφρασε τη λύπη του για την αναστάτωση που προκάλεσαν οι αποκαλύψεις, αναγνωρίζοντας ότι υπέπεσε σε σοβαρά λάθη. Παράλληλα, ευχαρίστησε τους εργαζομένους για την ευκαιρία που του δόθηκε να επιστρέψει στην ηγεσία της εταιρείας.

Σύμφωνα με το CNN, την Τρίτη πραγματοποιήθηκε νέα συνάντηση, διάρκειας περίπου μίας ώρας, με εργαζομένους στις ΗΠΑ. Σε αυτήν, ο Χουάνγκ παραδέχθηκε ότι παραβίασε τον εταιρικό κώδικα δεοντολογίας, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η επιστροφή του δεν σημαίνει πως βρίσκεται πάνω από τους κανόνες.

Όπως εξήγησε, μια παράβαση του κώδικα δεοντολογίας δεν οδηγεί απαραίτητα σε απόλυση, καθώς η αξιολόγηση και η αντιμετώπιση κάθε περίπτωσης αποτελούν ευθύνη της διοίκησης.

Ο ίδιος χαρακτήρισε τα λάθη του «τρομερά», αποκαλύπτοντας ότι ζήτησε συγγνώμη τόσο από τη σύζυγό του όσο και από τα παιδιά του. Μάλιστα, ανέφερε ότι έχει ξεκινήσει ψυχοθεραπεία, στην οποία αφιερώνει καθημερινά περισσότερο από μία ώρα.

Ο επικεφαλής της Nvidia περιέγραψε τη συγκεκριμένη περίοδο ως μία από τις πιο δύσκολες της επαγγελματικής του ζωής, ενώ παραδέχθηκε ότι η πιο δύσκολη συζήτηση που χρειάστηκε να κάνει ήταν εκείνη με τη σύζυγό του.

Ο Τζένσεν Χουάνγκ είναι παντρεμένος από το 1985 με τη Λόρι Χουάνγκ, η οποία μέχρι στιγμής δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια για τις αποκαλύψεις. Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι το ζευγάρι έχει ξεπεράσει την κρίση, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι οι δύο σύζυγοι «τα έχουν βρει μεταξύ τους».

«Εκανα τρομερά λάθη»: Παραδέχθηκε νέες εξωσυζυγικές σχέσεις ο Τζένσεν Χουάνγκ της Nvidia – Οι αναταράξεις στη Γουολ Στριτ και οι αντιδράσεις για την επιστροφή του – Reuters

Ο ρόλος Τραμπ στην επιστροφή και οι διαψεύσεις Χουάνγκ

Καθοριστική φέρεται να ήταν η παρέμβαση του Λευκού Οίκου στην επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στην ηγεσία της Nvidia, σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να επικοινώνησε προσωπικά με μέλη του διοικητικού συμβουλίου, προκειμένου να τους πείσει να επαναφέρουν τον επιχειρηματία.

Καθοριστική για τη στάση του Αμερικανού προέδρου ήταν και η ενημέρωση από τον Γενικό Εισαγγελέα Τοντ Μπλανς ότι ο Χουάνγκ δεν αποτελούσε στόχο έρευνας του υπουργείου Δικαιοσύνης και δεν υπήρχαν στοιχεία ότι απειλούσε την εθνική ασφάλεια.

Ο επικεφαλής της Nvidia, ωστόσο, διέψευσε ότι ο Τραμπ επηρέασε την απόφαση, επιμένοντας ότι αυτή ελήφθη αποκλειστικά από το διοικητικό συμβούλιο.

Το ΔΣ δήλωσε ότι εμπιστεύεται την ειλικρίνεια και τις ηγετικές ικανότητές του, ενώ ο πρόεδρός του, Χάρβεϊ Τζόουνς, τόνισε ότι η επιστροφή του εξυπηρετεί τα συμφέροντα της εταιρείας και των μετόχων της.

We have brought President Trump's latest post to life. Jensen Huang is back after accomplishing Chinese mission. 😉🤣 pic.twitter.com/2Fk8o5lZKh — Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) November 23, 2026

Στο μικροσκόπιο η Megaspeed και οι εξαγωγές μικροτσίπ στην Κίνα

Ανοιχτά παραμένουν τα ερωτήματα γύρω από την υπόθεση της Megaspeed και τις πιθανές παραβιάσεις των αμερικανικών περιορισμών στις εξαγωγές προηγμένων μικροτσίπ προς την Κίνα.

Ο Αμερικανός Γενικός Εισαγγελέας Τοντ Μπλανς χαρακτήρισε τη Nvidia «καλό εταιρικό πολίτη», χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει εάν η εταιρεία ή ο επικεφαλής της βρίσκονται υπό ομοσπονδιακή έρευνα. Για το ενδεχόμενο έρευνας από το υπουργείο Δικαιοσύνης ή το FBI απάντησε χαρακτηριστικά: «Δεν ξέρω για τι πράγμα μιλάτε».

Η Megaspeed βρίσκεται στο επίκεντρο υποψιών ότι συνέβαλε στη μεταφορά προηγμένων μικροτσίπ στην Κίνα, παρακάμπτοντας τους αμερικανικούς περιορισμούς. Τα υπουργεία Εμπορίου και Δικαιοσύνης επιβεβαίωσαν ότι την ερευνούν από το 2024.

Παράλληλα, η Nvidia έχει αναθέσει ανεξάρτητη έρευνα για πιθανή κινεζική επιχείρηση κατασκοπείας σε βάρος του Χουάνγκ, ενώ έρευνα για τις εξαγωγές μικροτσίπ και την ενημέρωση των μετόχων διεξάγει και η Καλιφόρνια.

«Εκανα τρομερά λάθη»: Παραδέχθηκε νέες εξωσυζυγικές σχέσεις ο Τζένσεν Χουάνγκ της Nvidia – Οι αναταράξεις στη Γουολ Στριτ και οι αντιδράσεις για την επιστροφή του – Reuters

Διακομματικές αντιδράσεις και καταθέσεις στο Κογκρέσο

Η επαναφορά του Χουάνγκ έχει προκαλέσει αντιδράσεις τόσο στους Ρεπουμπλικανούς όσο και στους Δημοκρατικούς.

Ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Ντον Μπέικον υποστήριξε ότι η Nvidia έπρεπε να είχε «αγνοήσει την ανεξήγητη επιθυμία της κυβέρνησης να σώσει τον Χουάνγκ», ενώ ο γερουσιαστής Πιτ Ρίκετς ζήτησε απαντήσεις για τους κινδύνους εθνικής ασφάλειας και τα μικροτσίπ των οποίων η τύχη αγνοείται.

Ο Δημοκρατικός Ρόμπερτ Γκαρσία, επόμενος πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής, δήλωσε ότι η άμεση εμπλοκή του Τραμπ «εγείρει σοβαρά ερωτήματα εθνικής ασφάλειας και διαφθοράς». Ο γερουσιαστής Ρούμπεν Γκαγιέγκο ζήτησε έρευνα για τις χρηματιστηριακές συναλλαγές που προηγήθηκαν της ανακοίνωσης.

Ο Χουάνγκ αναμένεται να καταθέσει την 1η Δεκεμβρίου κεκλεισμένων των θυρών ενώπιον τριών επιτροπών της Βουλής των Αντιπροσώπων και στις 3 Δεκεμβρίου ενώπιον επιτροπής της Γερουσίας, σε ακρόαση που θα μεταδοθεί ζωντανά.

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